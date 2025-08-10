Svet

TRKA SA VREMENOM: Evropski lideri žele da razgovaraju sa Trampom pre njegovog sastanka sa Putinom

10. 08. 2025. u 20:37

EVROPSKI lideri žele da razgovaraju sa predsednikom SAD Donaldom Trampom pre njegovog planiranog samita sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na Aljasci, prenosi agencija „Blumberg“ pozivajući se na izvore upoznate sa ovim pitanjem.

ТРКА СА ВРЕМЕНОМ: Европски лидери желе да разговарају са Трампом пре његовог састанка са Путином

Foto: Profimedia

- Evropske zemlje nastoje da razgovaraju sa Donaldom Trampom pre zakazanog susreta predsednika SAD na Aljasci sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. Lideri žele da razgovaraju sa njim pre petka, kada bi Tramp i Putin trebalo da se sastanu - navodi se u tekstu.

Kremlj i Bela kuća su u noći između petka i subote saopštili da će lideri Rusije i SAD održati sastanak na Aljasci 15. avgusta.

Prema rečima pomoćnika predsednika Rusije Jurija Ušakova, Putin i Tramp će se fokusirati na razmatranje mogućih opcija za postizanje dugoročnog mirnog rešenja ukrajinske krize.

Nakon najave predstojećeg rusko-američkog samita, ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski je poručio da neće pristati na teritorijalne ustupke.

