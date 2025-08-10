TRKA SA VREMENOM: Evropski lideri žele da razgovaraju sa Trampom pre njegovog sastanka sa Putinom
EVROPSKI lideri žele da razgovaraju sa predsednikom SAD Donaldom Trampom pre njegovog planiranog samita sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na Aljasci, prenosi agencija „Blumberg“ pozivajući se na izvore upoznate sa ovim pitanjem.
- Evropske zemlje nastoje da razgovaraju sa Donaldom Trampom pre zakazanog susreta predsednika SAD na Aljasci sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. Lideri žele da razgovaraju sa njim pre petka, kada bi Tramp i Putin trebalo da se sastanu - navodi se u tekstu.
Kremlj i Bela kuća su u noći između petka i subote saopštili da će lideri Rusije i SAD održati sastanak na Aljasci 15. avgusta.
Prema rečima pomoćnika predsednika Rusije Jurija Ušakova, Putin i Tramp će se fokusirati na razmatranje mogućih opcija za postizanje dugoročnog mirnog rešenja ukrajinske krize.
Nakon najave predstojećeg rusko-američkog samita, ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski je poručio da neće pristati na teritorijalne ustupke.
RASPOREĐENO 110.000 VOJNIKA, RUSI KREĆU U ZAVRŠNI UDAR NA POKROVSK: "Sa time bi mogli zauzeti srednje veliku evropsku državu"
RUSIJA ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, Moskva je pojačala dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž cele linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je ruska strana usvojila nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.
10. 08. 2025. u 20:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
"Lekari su Saši Popoviću dali morfijum i tako je umro - nije osetio ništa, zaspao je! Sada me doziva po kući"
"ČESTO ga sanjam, nije bilo tog sna gde je on izgledao kao u ovo poslednje vreme kada je bio bolestan, uvek ga sanjam iz vremena kada smo nas dvoje počeli da se zabavljamo i kad smo se venčali. Tada je imao onu kosicu malo dužu i okrugle malo veće naočare i sanjam ga kako je raspoložen, nasmejan, vedar i trči-juri na sve strane."
09. 08. 2025. u 12:05
