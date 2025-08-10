DRŽAVLJANIN TURSKE NAPADNUT NA NUDISTIČKOJ PLAŽI NA ADI CIGNALIJI: Dvojica mladića ga pretukla, pa mu oteli torbicu i pobegli

PRAVA drama odigrala se u subotu na Adi Ciganliji, na delu plaže koju koriste nudisti, kada su dvojica mladića napala jednog stranog državljanina.

Foto: N. Skenderija

Kako Telegraf.rs nezvanično saznaje, državljanin Turske D. C. (37) prijavio je policiji da su ga dvojica mladića pretukla, a nakon fizičkog napada su otuđili njegove stvari.

Prema navodima Turčina, on je uživao na nudističkom delu plaže, kada su mu prišla dvojica mladića, koji su potom fizički nasrnula na njega, a zatim su mu, kako tvrdi, oteli torbicu i pobegli.

D. C. navodi da je u torbici držao novac i dokumenta.

Policija sprovodi istragu i intenzivno traga za počiniocima.

(Telegraf.rs)