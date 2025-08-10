DRŽAVLJANIN TURSKE NAPADNUT NA NUDISTIČKOJ PLAŽI NA ADI CIGNALIJI: Dvojica mladića ga pretukla, pa mu oteli torbicu i pobegli
PRAVA drama odigrala se u subotu na Adi Ciganliji, na delu plaže koju koriste nudisti, kada su dvojica mladića napala jednog stranog državljanina.
Kako Telegraf.rs nezvanično saznaje, državljanin Turske D. C. (37) prijavio je policiji da su ga dvojica mladića pretukla, a nakon fizičkog napada su otuđili njegove stvari.
Prema navodima Turčina, on je uživao na nudističkom delu plaže, kada su mu prišla dvojica mladića, koji su potom fizički nasrnula na njega, a zatim su mu, kako tvrdi, oteli torbicu i pobegli.
D. C. navodi da je u torbici držao novac i dokumenta.
Policija sprovodi istragu i intenzivno traga za počiniocima.
