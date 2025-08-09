FICO SE OBRATIO PUTINU I TRAMPU PRED ISTORIJSKI SUSRET: Pronađite smisleno rešenje!

PREMIJER Slovačke Robert Fico poželeo je predsednicima Rusije i SAD, Vladimiru Putinu i Donaldu Trampu, da tokom predstojećeg susreta pronađu „smisleno“ rešenje ukrajinskog pitanja.

Foto: Tanjug

- Od samog početka konflikta u Ukrajini odbacivali smo propagandu i laži, fokusirali se na objektivne informacije i, pre svega, na mir. Želimo ruskom i američkom predsedniku da pronađu smisleno rešenje - rekao je Fico u video-obraćanju.

Prema njegovim rečima, najvažnije je sada zaustaviti borbena dejstva i obezbediti da drugi zapadni akteri ne ometaju mogući mirovni sporazum o Ukrajini.

Kremlj i Bela kuća ranije su potvrdili da će se Putin i Tramp sastati 15. avgusta na Aljasci. Kako je saopštio pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov, specijalni izaslanik američkog lidera Stiv Vitkof tokom posete Moskvi pominjao je mogućnost trilateralnog sastanka Putina, Trampa i Vladimira Zelenskog, ali je ruska strana to ostavila bez komentara i predložila da se pažnja usmeri na pripremu bilateralnog samita.

Putin je u četvrtak izjavio da je susret sa Zelenskim moguć, ali da za takve pregovore moraju postojati uslovi, koji trenutno nisu ispunjeni. Sam Zelenski uoči susreta Putina i Trampa poručio je da neće pristati na teritorijalne ustupke.

(Sputnjik)

