FICO SE OBRATIO PUTINU I TRAMPU PRED ISTORIJSKI SUSRET: Pronađite smisleno rešenje!
PREMIJER Slovačke Robert Fico poželeo je predsednicima Rusije i SAD, Vladimiru Putinu i Donaldu Trampu, da tokom predstojećeg susreta pronađu „smisleno“ rešenje ukrajinskog pitanja.
- Od samog početka konflikta u Ukrajini odbacivali smo propagandu i laži, fokusirali se na objektivne informacije i, pre svega, na mir. Želimo ruskom i američkom predsedniku da pronađu smisleno rešenje - rekao je Fico u video-obraćanju.
Prema njegovim rečima, najvažnije je sada zaustaviti borbena dejstva i obezbediti da drugi zapadni akteri ne ometaju mogući mirovni sporazum o Ukrajini.
Kremlj i Bela kuća ranije su potvrdili da će se Putin i Tramp sastati 15. avgusta na Aljasci. Kako je saopštio pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov, specijalni izaslanik američkog lidera Stiv Vitkof tokom posete Moskvi pominjao je mogućnost trilateralnog sastanka Putina, Trampa i Vladimira Zelenskog, ali je ruska strana to ostavila bez komentara i predložila da se pažnja usmeri na pripremu bilateralnog samita.
Putin je u četvrtak izjavio da je susret sa Zelenskim moguć, ali da za takve pregovore moraju postojati uslovi, koji trenutno nisu ispunjeni. Sam Zelenski uoči susreta Putina i Trampa poručio je da neće pristati na teritorijalne ustupke.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
"STAZE KOSMETA": Đakovica - Epizoda 1
Preporučujemo
OVIM SE PIŠE ISTORIJA: Putin prvi ruski lider koji će posetiti Aljasku
09. 08. 2025. u 13:59
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
IMAO 609 KG, DANAS 68: Neverovatno KAKO sad izgleda nekad najteži tinejdžer sveta i drugi najteži čovek u istoriji (FOTO)
PRE više od deset godina, ime Kalid Bin Mohsen Šari iz Saudijske Arabije obišlo je svet kada je postao poznat kao najdeblji tinejdžer na planeti, a ujedno i drugi najteži čovek svih vremena.
09. 08. 2025. u 12:33
Komentari (0)