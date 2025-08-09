Svet

REGISTROVAN SNAŽAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

09. 08. 2025. u 17:03

ZEMLjOTRES jačine 6,0 stepeni Rihterove skale pogodio je danas istočni region Kurilskih ostrva u Rusiji, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

РЕГИСТРОВАН СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС: Ево где је био епицентар

Foto: Novosti

U saopštenju se navodi da je epicentar zemljotresa bio na dubini od 10 kilometara.

Za sada nema podataka o eventualno povređenima ili šteti.

(Tanjug)

