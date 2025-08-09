POTVRĐENA LOKACIJA I MESTO SASTANKA: Oglasili se Rusi o susretu Putina i Trampa
POMOĆNIK ruskog predsednika Jurij Ušakov potvrdio je danas da će predsednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, Vladimir Putin i Donald Tramp, održati sastanak u petak 15. avgusta na Aljasci.
- Postignut je dogovor o organizovanju sastanka predsednika Ruske Federacije i SAD 15. avgusta na Aljasci. Rusija i SAD su bliski susedi, graniče se. Čini se sasvim logičnim da naša delegacija jednostavno preleti Beringov moreuz, a da se tako važan i očekivani samit održi tamo - rekao je Ušakov, preneo je TASS.
Glavna tema razgovora biće mogućnosti za dugoročno mirno rešenje ukrajinskog sukoba, prenela je agencija. Pored toga, lideri će razmotriti ekonomske projekte na Aljasci i Arktiku, za koje Moskva i Vašington vide "velike i obostrano korisne perspektive".
Prema rečima Ušakova, naredni dani biće posvećeni intenzivnim pripremama političkih i praktičnih parametara samita, iako proces "neće biti lak".
Kremlj očekuje da će sledeći sastanak Putina i Trampa nakon Aljaske biti održan u Rusiji, a zvaničan poziv je već uručen američkom predsedniku.
Prethodno je Tramp najavio da će se 15. avgusta na Aljasci sastati s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom radi razgovora o okončanju rata u Ukrajini.
