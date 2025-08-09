Svet

POTVRĐENA LOKACIJA I MESTO SASTANKA: Oglasili se Rusi o susretu Putina i Trampa

Новости онлине

09. 08. 2025. u 07:09

POMOĆNIK ruskog predsednika Jurij Ušakov potvrdio je danas da će predsednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, Vladimir Putin i Donald Tramp, održati sastanak u petak 15. avgusta na Aljasci.

ПОТВРЂЕНА ЛОКАЦИЈА И МЕСТО САСТАНКА: Огласили се Руси о сусрету Путина и Трампа

Foto: Profimedia

- Postignut je dogovor o organizovanju sastanka predsednika Ruske Federacije i SAD 15. avgusta na Aljasci. Rusija i SAD su bliski susedi, graniče se. Čini se sasvim logičnim da naša delegacija jednostavno preleti Beringov moreuz, a da se tako važan i očekivani samit održi tamo - rekao je Ušakov, preneo je TASS.

Glavna tema razgovora biće mogućnosti za dugoročno mirno rešenje ukrajinskog sukoba, prenela je agencija. Pored toga, lideri će razmotriti ekonomske projekte na Aljasci i Arktiku, za koje Moskva i Vašington vide "velike i obostrano korisne perspektive".

Tanjug

Prema rečima Ušakova, naredni dani biće posvećeni intenzivnim pripremama političkih i praktičnih parametara samita, iako proces "neće biti lak".

Kremlj očekuje da će sledeći sastanak Putina i Trampa nakon Aljaske biti održan u Rusiji, a zvaničan poziv je već uručen američkom predsedniku.

Prethodno je Tramp najavio da će se 15. avgusta na Aljasci sastati s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom radi razgovora o okončanju rata u Ukrajini.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PAD ŽIČARE: Raste broj povređenih (VIDEO)
Svet

0 1

PAD ŽIČARE: Raste broj povređenih (VIDEO)

BROJ povređenih u padu žičare u ruskom gradu Naljčik, glavnom gradu autonomne republike Kabardino-Balkarije, porastao je sa šest na osam, od kojih je četvoro hospitalizovano a jedan od povređenih se nalazi na lečenju na intenzivnoj nezi.

09. 08. 2025. u 00:40

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju

OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju