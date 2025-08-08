EVO ŠTA TRAMP NUDI ZA MIR U UKRAJINI: Američki predsednik saopštio delove svog plana

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp je rekao da SAD nude teritorijalne ustupke i razmenu oko Ukrajine.

Foto Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

-Gledajte teritorije za koje se bori već tri i po godine... Razmatramo vraćanje nekih, razmenu nekih. Komplikovano je. Neke će se vratiti, neke će se promeniti, doći će do razmene teritorija“, citira ga RIA Novosti.

Tramp je takođe rekao da će se uskoro sastati sa ruskim liderom Vladimirom Putinom.

Obećao je da će kasnije nazvati mesto sastanka sa Putinom.

