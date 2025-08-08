Svet

EVO ŠTA TRAMP NUDI ZA MIR U UKRAJINI: Američki predsednik saopštio delove svog plana

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

08. 08. 2025. u 22:44

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp je rekao da SAD nude teritorijalne ustupke i razmenu oko Ukrajine.

ЕВО ШТА ТРАМП НУДИ ЗА МИР У УКРАЈИНИ: Амерички председник саопштио делове свог плана

Foto Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

-Gledajte teritorije za koje se bori već tri i po godine... Razmatramo vraćanje nekih, razmenu nekih. Komplikovano je. Neke će se vratiti, neke će se promeniti, doći će do razmene teritorija“, citira ga RIA Novosti.

Tramp je takođe rekao da će se uskoro sastati sa ruskim liderom Vladimirom Putinom.

Obećao je da će kasnije nazvati mesto sastanka sa Putinom.

russian.rt.com

