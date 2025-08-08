EVO ŠTA TRAMP NUDI ZA MIR U UKRAJINI: Američki predsednik saopštio delove svog plana
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp je rekao da SAD nude teritorijalne ustupke i razmenu oko Ukrajine.
-Gledajte teritorije za koje se bori već tri i po godine... Razmatramo vraćanje nekih, razmenu nekih. Komplikovano je. Neke će se vratiti, neke će se promeniti, doći će do razmene teritorija“, citira ga RIA Novosti.
Tramp je takođe rekao da će se uskoro sastati sa ruskim liderom Vladimirom Putinom.
Obećao je da će kasnije nazvati mesto sastanka sa Putinom.
russian.rt.com
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
"VREME JE DA SE RAT OKONČA!" Zelenski izneo tri ukrajinska zahteva za dugoročni mir sa Rusijom
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski oglasio se nakon što je dogovoren sastanak Vladimira Putina i Donalda Trampa i otkrio šta su njegovi ciljevi na mirovnim pregovorima.
07. 08. 2025. u 16:00
Komentari (0)