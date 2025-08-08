Svet

Jermenija i Azerbejdžan potpisali mirovnu deklaraciju uz posredstvo Trampa

Предраг Стојковић
08. 08. 2025. u 22:25 >> 22:27

UZ posredovanje predsednika SAD Donalda Trama Jermenija i Azerbejdžan su potpisali mirovnu deklaraciju.

Foto Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Dve zemlje su se složile da rade na stvaranju ključnog transportnog koridora pod nadzorom SAD.

(rt.com)

