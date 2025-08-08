Jermenija i Azerbejdžan potpisali mirovnu deklaraciju uz posredstvo Trampa
UZ posredovanje predsednika SAD Donalda Trama Jermenija i Azerbejdžan su potpisali mirovnu deklaraciju.
Dve zemlje su se složile da rade na stvaranju ključnog transportnog koridora pod nadzorom SAD.
(rt.com)
