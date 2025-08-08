"SIGURAN SAM U TRAJNOST MIRA": Tramp uoči potpisivanja sporazuma Jermenije i Azerbejdžana poslao jasnu poruku

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je uveren u trajnost očekivanog mirovnog sporazuma koji lideri Jermenije i Azerbejdžana treba da potpišu u Beloj kući.

Foto: Tanjug/AP

„Vrlo sam uveren“, rekao je Tramp novinarima u Beloj kući, dočekujući predsednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva. Ovom izjavom odgovorio je na pitanje da li veruje u stabilnost budućeg sporazuma između dve zemlje.

Nešto ranije su mediji saopštili da je u Belu kuću je stigao i premijer Jermenije Nikol Pašinjan.

(Sputnjik)