Svet

(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Žena i dvoje dece poginuli u strašnoj saobraćajnoj nesreći

Novosti online

08. 08. 2025. u 21:30

ŽENA i dvoje dece su poginuli, a još četiri osobe su povređene u saobraćajnoj nesreći u Saratovskoj oblasti.

(УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО) Жена и двоје деце погинули у страшној саобраћајној несрећи

Foto: Shutterstock

Nesreća se dogodila u blizini sela Lipovka, gde su se sudarili "pežo" i "tojota".

Poginula je bila u "pežou", a deca u drugom automobilu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SPEKTAKL NA MARAKANI: Počinje prodaja ulaznica za meč Srbija - Engleska, specijalna iznenađenja za prvih 100 kupaca

SPEKTAKL NA "MARAKANI": Počinje prodaja ulaznica za meč Srbija - Engleska, specijalna iznenađenja za prvih 100 kupaca