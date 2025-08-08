TRAMP ĆE PUTINU DATI OVE KLJUČNE TERITORIJE?! Blumberg: Ovako bi mogao da izgleda sporazum SAD i Rusije, najbolniji udarac za Zelenskog
SAD i Rusija teže ka tome da postignu sporazum o okončanju rata u Ukrajini koji bi učvrstio okupaciju teritorije koju je Moskva zauzela tokom vojne invazije, saopštio je u petak Blumberg.
Američki i ruski zvaničnici rade na teritorijalnom sporazumu za planirani samit između američkog predsednika Donalda Trampa i njegovog ruskog kolege Vladimira Putina, navodi se u izveštaju, koji se poziva na ljude upoznate sa tim pitanjem.
Bela kuća je odbacila Blumbergovu priču, nazivajući je spekulacijama.
Portparol Kremlja nije odmah odgovorio na zahtev Rojtersa za komentar, a ukrajinske vlasti nisu komentarisale.
Novinari Rojtersa do sada nisu mogli da potvrde detalje izveštaja iz nezavisnih izvora.
RUSIJA DA OBUSTAVI OFANZIVU U HERSONU I ZAPOROŽJU
Prema sporazumu, Rusija bi trebalo da obustavi svoju ofanzivu u regionima Herson i Zaporožje duž trenutnih linija fronta.
Putin tvrdi da poseduje četiri ukrajinske regije - Lugansk, Donjeck, Zaporižje i Herson - kao i crnomorsko poluostrvo Krim, koje je anektirao 2014. godine. Njegove snage trenutno ne kontrolišu u potpunosti celu teritoriju u četiri regiona.
Ukrajina je ranije izrazila spremnost da bude fleksibilna kada je u pitanju pronalaženje rešenja za okončanje rata, koji je opustošio njene gradove i mesta i ubio veliki broj vojnika i građana.
Ali prihvatanje gubitka oko petine ukrajinske teritorije bilo bi veoma bolno i politički izazovno za ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog i njegovu vladu.
Blumberg piše da bi, prema navodnom sporazumu, Rusija trebalo da obustavi svoju ofanzivu u regionima Herson i Zaporižje duž trenutnih linija fronta.
Od povratka u Belu kuću u januaru, Donald Tramp je krenuo u popravljanje odnosa sa Rusijom, nastojeći da okonča rat, iako su njegovi javni komentari oscilirali između divljenja i oštre kritike Putina.
"ZAMRZAVANjE SUKOBA JE BLIZU"
Usred rastuće frustracije zbog Putinovog odbijanja da zaustavi rusku vojnu ofanzivu, Tramp je zapretio da će uvesti nove sankcije Moskvi, kao i zemljama koje kupuju izvoznu robu, počevši od petka, ukoliko ruski lider ne pristane da okonča troipogodišnji sukob.
Ali sa sastankom između Putina i Trampa koji se očekuje u narednim danima, najverovatnije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, nije poznato da li će sankcije stupiti na snagu ili će biti odložene ili eventualno otkazane.
Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof razgovarao je sa Putinom u Moskvi u sredu u sklopu trodnevne posete. Obe strane su ocenile razgovore kao konstruktivne.
Poljski premijer Donald Task, bliski saveznik Ukrajine, rekao je ranije u petak, tačnije, nakon razgovora sa Zelenskim, da bi pauza u sukobu mogla biti blizu.
-Imamo neke nagoveštaje, ali i intuiciju, koja nam govori da je možda zamrzavanje sukoba - i namerno ne kažem kraj, već zamrzavanje - bliže nego dalje, rekao je Tusk na konferenciji za novinare. "Ima nade za to."
Tusk je takođe rekao da je Zelenski "veoma oprezan, ali optimističan" i da Ukrajina želi da Poljska i druge evropske države odigraju svoju ulogu u planiranju prekida vatre i konačnog mirovnog rešenja.
