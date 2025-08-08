DŽEJ DI VENS O RATNIM PLANOVIMA VAŠINGTONA: Amerika se ne slaže sa izraelskom ratnom strategijom, ali su saglasne sa ciljevima

POTPREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je danas da postoje izvesna neslaganja između administracije američkog predsednika Donalda Trampa i Izraela u vezi sa načinom na koji vodi rat u Gazi, ali da se SAD i Izrael slažu oko ciljeva.

Foto: Tanjug/AP

Na pitanje novinara tokom posete Velikoj Britaniji u vezi sa odlukom izraelske vlade da proširi vojne operacije na grad Gazu, gde se trenutno nalazi oko milion Palestinaca, Vens je najpre rekao da su dva glavna cilja administracije: da se obezbedi da Hamas više ne može da napada nevine ljude i da se reši humanitarna kriza u Gazi, prenosi Tajms of Izrael.

- Postoji mnogo zajedničkih ciljeva. Ima izvesnih neslaganja u vezi sa tim kako tačno te zajedničke ciljeve ostvariti - istakao je Vens.

Prema njegovim rečima, teško je rešiti jedan veoma složen problem.

- Da je lako doneti mir tom delu sveta, to bi već bilo urađeno - dodao je potpredsednik SAD.

Pod pritiskom da kaže da li se SAD slažu sa planom Velike Britanije da prizna palestinsku državu, Vens je naglasio da Velika Britanija ima pravo da sama donese odluku o tom pitanju, ali da SAD neće slediti njen primer.

- Ne znam šta bi zaista značilo priznati palestinsku državu s obzirom na odsustvo funkcionalne vlade tamo - rekao je Vens.

On je dodao je da je Tramp veoma jasan u vezi sa svojim ciljevima, šta želi da postigne na Bliskom istoku i da će nastaviti da to radi.

Vens će se sastati sa britanskim šefom diplomate Dejvidom Lamijem u Čevening Hausu, rezidenciji na jugu Engleske koju koristi ministar spoljnih poslova, na početku putovanja u Britaniju sa svojom porodicom.



(Tanjug)