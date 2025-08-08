PUTIN RAZGOVARAO SA MODIJEM: O dešavanjima u Ukrajini i razgovorima sa SAD

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin danas je razgovarao sa premijerom Indije Narendrom Modijem o bilateralnim odnosima kao i o dešavanjima u Ukrajini.

Foto: Profimedia

Indijski premijer Narendra Modi izjavio je da je imao "veoma dobar i temeljan" razgovor sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, tokom kojeg su potvrdili svoju posvećenost produbljivanju rusko-indijske saradnje. Modi se takođe raduje poseti ruskog lidera Indiji, prenosi TASS.

On je naveo da je razgovor sa Putinom bio dobar i detaljan.

-Pregledali smo napredak u našoj bilateralnoj agendi i ponovo potvrdili našu posvećenost daljem produbljivanju posebnog i privilegovanog strateškog partnerstva između Indije i Rusije, naveo je Modi.

Indijski premijer je takođe rekao da ga je Putin obavestio o najnovijim dešavanjima oko Ukrajine.

Ranije danas, Putin je o ishodu sastanka sa specijalnim izaslanikom SAD Stivenom Vitkofom izvestio kineskog lidera Si Đinpinga, uzbekistanskog predsednika Šavkata Mirzijojeva, kazahstanskog lidera Kasima Žomarta-Tokajeva i predsednika Belorusije Aleksandra Lukašenka.

Vitkof je prethodno u Moskvi razgovarao sa Putinom a predsednik SAD Donald Tramp je sastanak ocenio kao veoma produktivan i najavio mogućnost susreta sa ruskim kolegom već naredne nedelje.

Kako je saopštio pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov, Rusija i Sjedinjene Američke Države dogovorile su se da se narednih dana održi susret predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa, pripreme za samit već su u toku, a iako je već određeno, naknadno će biti saopšteno gde će samit biti održan.

Putin je u četvrtak naveo Ujedinjene Arapske Emirate kao jedno od pogodnih mesta za svoj sastanak sa Trampom.

(Tanjug)

