STIGAO ODGOVOR NETANJAHUU: To je državni udar

HAMAS je danas saopštio da izjava izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, u kojoj je rekao da Izrael namerava da preuzme vojnu kontrolu nad celim Pojasom Gaze, predstavlja "državni udar" usred pregovora o prekidu vatre u Gazi.

Foto Shutterstock

Hamas je osudio izjavu izraelskog premijera za Foks njuz, rekavši da „ratni zločinac Netanjahu planira da nastavi svoj pristup genocida i raseljavanja“ Palestinaca u Gazi.

U saopštenju se ističe da Netanjahuove izjave predstavljaju vraćanje toka pregovora o primirju unazad i "jasno otkrivaju prave motive koji stoje iza njegovog povlačenja iz poslednje runde, uprkos tome što je konačan sporazum bio blizu“. "Potvrđujemo da će Gaza nastaviti da se suprtostavlja okupaciji i pokušajima da se nad njom nametne starateljstvo. Proširenje agresije protiv palestinskog naroda neće biti laka šetnja, a cena će biti visoka i skupa za okupaciju i njenu nacističku vojsku“, naveo je Hamas.

Netanjahu je u intervjuu za Foks njuz, pred početak sastanka kabineta za bezbednost, rekao da namerava da preuzme kontrolu nad Pojasom Gaze, ali da „ne želi da je zadrži".

Netanjahuovi planovi da proširi ofanzivu Izraela u Gazi pokazuju da mu je cilj da žrtvuje izraelske taoce zarad svojih ličnih interesa, dodaje Hamas u saopštenju, prenosi Rojters. Kako je preneo Kanal 12, u Jerusalimu je počeo sastanak izraelskog bezbednosnog kabineta, na kojem se razmatra predlog o potpunoj vojnoj okupaciji Pojasa Gaze.

Prema izveštaju, sednici prisustvuje i glavna tužiteljka Gali Baharav-Miara, iako je izraelska vlada ranije ove nedelje jednoglasno glasala za njeno razrešenje, preneo je Tajms of Izrael. Istovremeno, u Jerusalimu kao i ispred sedišta Netanjahuove stranke Likud u Tel Avivu, okupljaju se demonstranti koji protestuju protiv proširenja vojne operacije, upozoravajući da bi takav potez mogao dodatno da ugrozi živote izraelskih talaca koji se i dalje nalaze u Gazi.

Okupljeni pozivaju na postizanje sporazuma kojim bi se okončao rat i omogućilo oslobađanje svih talaca. Izraelski mediji preneli su da je Netanjahu ranije predstavio sardnicima plan za zauzimanje celog Pojasa Gaze, kojem se protive viši oficiri izraelske vojske zbog straha da bi to dovelo u opasnost živote izraelskih talaca koje u palestinskoj enklavi drži palestinski Hamas.

Izraelski mediji prenose da bi potpuna okupacija Pojasa Gaze trajala četiri do pet meseci uz raseljavanje oko miliona Palestinaca. Plan navodno ima za cilj da bude uništeno ono što je preostalo od Hamasa i pritisne ga da vrati 50 talaca koje i dalje drži u zatočeništvu, od kojih je oko 20 živo, nakon nedavnog neuspeha pregovora za postizanje sporazuma.

Times of Israel je preneo da bi sprovođenje plana počelo zauzimanjem grada Gaze i izbegličkih kampova u centralnom delu Pojasa Gaze, pri čemu bi oko polovine stanovništva bilo proterano na jug, ka humanitarnoj zoni Mavasi. U drugoj fazi, Izrael bi pokrenuo vojnu ofanzivu, tokom koje se očekuje da američki predsednik Donald Tramp održi govor najavljujući ubrzanje humanitarne pomoći u koordinaciji sa Izraelom.

Očekuje se da će civilno stanovništvo biti dalje pomerano ka južnom delu Pojasa, dok će se operacije sprovoditi u područjima u kojima se veruje da Hamas krije taoce, uz napore da se izbegne bilo kakva šteta po njih.

Sve verzije plana, prema izvorima, predstavljene su na tročasovnoj raspravi u utorak manjoj grupi, na kojoj je načelnik generalštaba IDF-a general-major Egal Zemir, prezentovao Netanjahuu različite opcije za nastavak vojnih operacija u Pojasu Gaze.