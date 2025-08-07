"PRITISAK SE VRŠI U SVIM PRAVCIMA": Lukašenko zabrinut zbog stava Poljske i baltičkih zemalja
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izrazio je danas zabrinutost zbog stava Poljske i baltičkih zemalja prema Belorusiji, prenosi Belta.
Govoreći na sastanku sa predstavnicima Komiteta državne bezbednosti (KGB), Lukašenko je ocenio da je alarmantno što su Poljska i baltički susedi Belorusije ''strašno i agresivno'' raspoloženi prema Minsku.
- Pritisak se vrši u svim pravcima i naše specijalne službe najviše osećaju taj pritisak. Stoga najveću pažnju posvećujemo radu KGB-a i bezbednosnom bloku uopšte - rekao je Lukašenko.
Među učesnicima sastanka bili su predsednik KGB-a Ivan Tertel, generalni tužilac Andrej Šved, predsednik Predstavničkog doma Narodne skupštine Igor Sergejenko i šef aparata Saveta ministara Valerij Vakuljčik.
(Tanjug)
Preporučujemo
"PAZITE!" OŠTRO UPOZORENjE LUKAŠENKA SVOM MINISTRU: Sada se ne šalite
18. 07. 2025. u 20:03
DOGOVORENO MESTO SASTANKA: Putina i Trampa prvi put oči u oči posle 7 godina
07. 08. 2025. u 10:19
TRAMP NAJAVIO NOVE CARINE: 100 odsto na uvoz čipova i poluprovodnika
07. 08. 2025. u 10:24
TRAMP POTPALjUJE CARINSKI RAT: BRIKS mu vraća tamo gde najviše boli
07. 08. 2025. u 10:05
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.
06. 08. 2025. u 16:06
Komentari (0)