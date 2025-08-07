"PRITISAK SE VRŠI U SVIM PRAVCIMA": Lukašenko zabrinut zbog stava Poljske i baltičkih zemalja

BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izrazio je danas zabrinutost zbog stava Poljske i baltičkih zemalja prema Belorusiji, prenosi Belta.

Foto: Profimedia

Govoreći na sastanku sa predstavnicima Komiteta državne bezbednosti (KGB), Lukašenko je ocenio da je alarmantno što su Poljska i baltički susedi Belorusije ''strašno i agresivno'' raspoloženi prema Minsku.

- Pritisak se vrši u svim pravcima i naše specijalne službe najviše osećaju taj pritisak. Stoga najveću pažnju posvećujemo radu KGB-a i bezbednosnom bloku uopšte - rekao je Lukašenko.

Među učesnicima sastanka bili su predsednik KGB-a Ivan Tertel, generalni tužilac Andrej Šved, predsednik Predstavničkog doma Narodne skupštine Igor Sergejenko i šef aparata Saveta ministara Valerij Vakuljčik.

(Tanjug)