SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO GRČKU: 4,7 stepeni Rihterove skale

07. 08. 2025. u 12:24

ZEMLjOTRES jačine 4,7 stepeni Rihterove skale pogodio je danas blizinu Patre na Peleponeskom ostrvu u Grčkoj, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog instituta.

СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО ГРЧКУ: 4,7 степени Рихтерове скале

Foto: Novosti

Do potresa je došlo na oko 126 kilometara udaljenosti jugoistočno od Patre.

Epicentar potresa bio je na dubini od pet kilometara.

(Tanjug)

