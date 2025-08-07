SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO GRČKU: 4,7 stepeni Rihterove skale

KO je sve bio upleten u mrežu američkog milijardera Džefrija Epstajna, optuženog za seksualno zlostavljanje maloletnih devojaka, ne prestaje da izjeda političare na Kapitol hilu, ali i američku javnost. Odbor za nadzor Predstavničkog doma Kongresa stoga je uputio sudske pozive ministarstvu pravde SAD, bivšim državnim tužiocima i direktorima Federalnog istražnog biroa (FBI), kao i nekadašnjem predsedniku Bilu Klintonu i njegovoj supruzi Hilari, u pokušaju da odgonetnu tajne ovog slučaja. Bračni par Klinton se tokom godina dovodio u vezu sa optuženim seksualnim prestupnikom zbog čega se našao na listi odabranih za svedočenje.