TAJLAND I KAMBODŽA DOGOVORILI PRIMIRJE: Oglasila se tajlandska vlada

TAJLAND i Kambodža postigli su sporazum o rešavanju graničnih tenzija, saopštila je tajlandska vlada.

Foto Tanjug/AP/Heng Sinith

„Sastanak komiteta za rešavanje situacije na granici između Tajlanda i Kambodže je završen. Obe strane su usaglasile sporazum od 13 tačaka o poštovanju režima prekida vatre. Predstavnici obeju zemalja potpisali su protokole usmerene na smanjenje napetosti na granici i obnovu mira u pograničnom području“, navodi se u saopštenju koje je objavila vlada Tajlanda na mreži X.

U nedelju je kambodžansko Ministarstvo odbrane optužilo Tajland da planira nove napade i naredilo evakuaciju duž graničnih područja, iako je zvanični Bangkok odbacio ove optužbe.

Tajland i Kambodža opisali su graničnu situaciju danas kao mirnu i obavezali se da će poštovati primirje.

U postizanju primirja je posredovao premijer Malezije Anvar Ibrahim, u svojstvu predsedavajućeg ASEAN-a, uz pritisak Vašingtona i predsednika SAD Donalda Trampa.

Sukob između Tajlanda i Kambodže vodi poreklo iz dugogodišnjih sporova koji potiču iz kolonijalnih vremena i ugovora koji su definisali zajedničku granicu.

(Tanjug)

