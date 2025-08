AMERIKANCI U PANICI Nova smrtonosna ruska kombinacija: Stelt avion i hipersonična raketa, ovo je novi projektil za Su-57 (VIDEO)

RUSIJA nastavlja da širi granice vojne tehnologije.

Foto: Profimedia

Prema izveštaju Military Watch magazina, hipersonična krstareća raketa 3M22 „Cirkon”, koja je do sada bila deo arsenala ratne mornarice, sada je dobila vazdušni nosač – i to ni manje ni više nego Su-57, najmoderniji ruski lovac pete generacije.

Zamenik komandanta ruskih Vazdušno-kosmičkih snaga, general-potpukovnik Aleksandar Maksimcev, potvrdio je da se isporuke aviona Su-57 intenziviraju, a da uz njih stižu i savremeni udarni sistemi, uključujući nove hipersonične rakete.

Ova izjava potvrđuje višegodišnje spekulacije u ruskim medijima o adaptaciji hipersoničnog oružja za Su-57, a sada izgleda da je to i zvanično realizovano. Još u februaru 2023. pojavile su se informacije o razvoju kompaktne hipersonične rakete „vazduh-zemlja“, posebno dizajnirane za Su-57.

Foto Rosoboroneksport

Sve ukazuje na to da je u pitanju avionska verzija rakete „Cirkon”, koja je već deo naoružanja ruskih površinskih i podvodnih brodova.

Raketa 3M22 „Cirkon” ima domet do 1000 km, dostiže brzinu do 9 maha, a njena bojeva glava teži do 400 kg. Zahvaljujući ogromnoj kinetičkoj energiji, sposobna je da uništi i najteže oklopljene ciljeve, uključujući velike ratne brodove.

AMERIČKI ANALITIČARI ZABRINUTI

Stručnjaci iz SAD ističu da „Cirkon“ nema konkurenciju u svom rangu – osim kineske balističke rakete YJ-21 sa hipersoničnom bojevom glavom (domet do 1500 km, brzina oko 9 maha).

U poređenju s američkom protivvazdušnom raketom SM-6 (domet 460 km, brzina 3,5 maha, bojeva glava 115 kg), „Cirkon“ predstavlja apsolutnog lidera.

Foto printskrin youtube/Oružje Online/MO Rusije

STELT AVION + HIPERSONIČNA RAKETA = SMRTONOSNA KOMBINACIJA

Integracija rakete „Cirkon” na Su-57, koji ima stealth karakteristike i visoku brzinu, značajno povećava sposobnosti ruskih vazdušnih snaga da napadaju pomorske grupacije protivnika sa velike udaljenosti, a da pri tome ostanu van domašaja neprijateljske odbrane. Očekuje se da do kraja 2030-ih Rusija značajno poveća broj ovih aviona u operativnoj upotrebi.

NOVI ARSENAL: SU-57 DOBIJA RAKETU SA DOMETOM OD 3500 KM

Još jedna revolucionarna vest je da je Su-57 dobio i novu verziju krstareće rakete dalekog dometa, razvijenu na osnovu strateške rakete H-101 (koju koriste bombarderi Tu-160 i Tu-95MS).

Nova verzija, namenjena Su-57, ima kompaktno telo, sklopiva krila i novi turbo-mlazni motor, uz domet do 3500 km – što ovaj avion čini najubojitijim lovcem na planeti po dometu udara.

Iako je Su-57 još uvek raspoređen samo u jednoj vazduhoplovnoj jedinici, oružani sistemi razvijeni za njega počinju da se šire i na druge avione. Tako su rakete R-77M, prvobitno ekskluziva za Su-57, od jula 2025. počele da se koriste i na Su-35S, što ukazuje na unifikaciju sistema naoružanja i povećanje borbene fleksibilnosti.

SLEDEĆI KORAK: HIPERSONIČNI „CIRKON” I ZA MiG-31K?

Analitičari predviđaju da bi MiG-31K/31I, koji već koriste rakete H-47M2 „Kindžal”, mogli uskoro da budu prilagođeni za nošenje i kompaktnih verzija rakete „Cirkon”.

Za razliku od ogromnog „Kindžala“, manji „Cirkoni” omogućili bi verovatno nošenje više raketa po avionu, čime bi se značajno povećao broj ciljeva koji se mogu neutralisati tokom jednog borbenog leta. Ipak, niko zvanično nije potvrdio ovde izneta nagađanja.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori