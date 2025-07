"PREDSEDNIK FED-A JE TOTALNI GUBITNIK" Tramp: Pauel je previše ljut, previše glup i previše politički nastrojen

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp optužio je danas predsednika Federalnih rezervi (FED) Džeroma Pauela, da je "previše politički nastrojen" za svoju funkciju i da je izgubio milijarde američkih dolara.

- Džerom 'Prekasno' Pauel je to ponovo uradio!!! On je 'prekasno', i zapravo, previše ljut, previše glup i previše politički nastrojen, da bi bio predsednik Federalnih rezervi. On košta našu zemlju bilione dolara - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Naveo je da akcije predsednika FED-a koštaju SAD "bilione dolara", uključujući jednu "od najnesposobnijih ili najkorumpiranijih rekonstrukcija zgrada u istoriji građevinarstva".

- Drugim rečima, 'Prekasno' je POTPUNI GUBITNIK, a naša zemlja plaća cenu - zaključio je američki lider.

Tramp je više puta kritikovao Pauela zbog sporog smanjenja kamatnih stopa, a govorio je i o mogućem smenjivanju predsednika Feda.

Međutim, prema rečima stručnjaka, zamena Pauela bi negativno uticala na poverenje u monetarnu politiku vlade i nezavisnost te institucije.

