"NOVI SAVSKI MOST BIĆE OTVOREN DO KRAJA MARTA 2027." Vučić obilazi radove na izgradnji (VIDEO)

Obraćanje Vučića

- Hvala kineskim i srpskim radnicima. Ovo iza nas je prvi stub mosta, ovo je samo jedan od primera koliko se stvari radi. Beograd mora da se gradi i napreduje jer je on metropola, mora da bude simbol i pokazatelj snage. Stari železnički most ćemo da napravimo da postane pešački. Uređujemo obale Save. Uskoro ćemo da obiđemo prugu koja ide od aerodroma do centra grada. Ponosan sam koliko se gradi i radi. Posle izvesmog vremena ljudi vide ogromne promene - kazao je Vučić.

- Ovaj most koji su nacisti gradili, pošto je bio truo, verovatno je u Mostogradnji - navodi Vučić.

Pitanja novinara

O izjavi Danice Vučenić da nema ništa sporno u izjavi Aleksandra Dikića da ga treba streljati.

- Koliko sam ja razumeo - Vučića bez poveza. Ja to prihvatam i to bi ušlo u istoriju. Ja se tih kukavica ne plašim. Zamislite streljate čoveka u čije vreme vam je zemlja najviše napredovala, u čije vreme su vam najviše plate i penzije, u čije vreme je najviše puteva i pruga sagrađeno, čoveka koji je vama sve izgradio... Dođite, streljajte, obavite to, drugačije ne možete da pobedite - naveo je predsednik.

O izjavi Borka Stefanovića

- Ne znam šta bih rekao. Ja nikada nisam pijan, mogu da podnesem desetostruko više. Ja nikada u kockarnicu nisam ušao. Toliko o njihovim lažima - rekao je predsednik, ukazujući da je most bio njihova ideja - rekao je Vučić.

O slučaju nadstrešnica

- Nijednog se trenutka nisam mešao, niti ću, od početka sam ukazivao na mnoge propuste. Činilo mi se s pravom i sada je to postalo potpuno vidljivo. Nemam nikakav uticaj ni na koga u tužilaštvu i pravosuđu. Jedino što znam je da pravda mora da bude zadovoljena, da pravda mora da dođe u domove ljudi čiji su članovi porodica stradali i da Srbija mora za to da se izbori. To je ono što je najvažnije - izjavio je predsednik.

O izborima na KiM

- Za nas je veoma važno da se izborimo da srpski predstvnici dobiju svoje mesto i da srpski predstavnici budu zastupljeni na takav način da oni u budućnosti predstavljaju interese našeg naroda, a ne interese Aljbina Kurtija. Mislim da je dobra poruka gospodina Nikolčevića, koji nije želeo da ide protiv svog naroda iz Štrpca i koji je napustio listu Aljbina Kurtija, odnosno Rašića. Ja se nadam velikoj i značajnoj pobedi Srpske liste. Verujem da će dobiti ubedljivo najveći broj srpskih mandata i želim ima da uspešno predsatvljaju srpski narod. Što se svega drugog tiče, lagao bih vas kada bih rekao da sam u poslednjih sedam dana gledao istraživanja iz Prištine. Nadam se da ću sutra imati nešto više vremena da se time bavim - kazao je predsednik.

Obraćanje Šapića

- Zadovoljstvo mi je što smo ovde. Ovo je jedan od najvažnijih saobraćajnih projekata u poslednjih nekoliko decenija u Beogradu. Ono što je važno da nastavljamo sa razvojem grada. Mislim da će moći da se kaže da je Beograd doživeo najveće promene u poslednjih 50, 60 godina - rekao je gradonačelnik Beograda.

Vučić obilazi radove

Predsednik Vučić je stigao na gradilište. Tu je i ministar finansija Siniša Mali, koji je kazao da su najveći problem bombe iz Drugog svetskog rata.

- Do Ekspa će most biti otvoren za saobraćaj. Uz to potpuno rekonstruišemo promenadu na novobeogradskoj strani - rekao je Mali.

- Akvarijum će biti na Novom Beogradu. On čudesno izgleda, velika atrakcija - rekao je predsednik Vučić.

- Ovaj most će biti mnogo tiši, mnogo moderniji, neuporedivo lepši. I kada budemo uradili ovaj pešački most koji će da bude mnogo viši, mnogo veći, a atraktivan poput onih u Firenci i nekih drugih, onda će to biti jedna sveukupno fantastična slika koja će da okružuje Beograd na vodi i trenutno najlepše delove grada. Naše je da radimo posao u interesu građana - naveo je Vučić.

- Postoje ljudi sa kojima ne možete racionalno da razgovarate, zato što je neko uticao na njihovu svest. I kod njih može da postoji samo negativno. Oni žive u svom svetu. Ne ljutim se ja na njih - rekao je predsednik.

- Ovaj most će biti most lepotica. Ovaj stari nacistički most ćemo da pomerimo na drugo mesto, ništa ne bacamo i ne rušimo. Tu su sprečavali radnike da rade, oni su to radili za pare - naveo je Vučić i dodao da most mora da bude otvoren do kraja marta 2027. godine.

- U toj priči kriminalizacije i dehumanizacije Vučića do toga da nema dobar rezultat. Uvek čuješ najgluplji mogući argument-to su naše pare - kaže predsednik. On je dodao da mora da nastavi da se radi, ne obazirući se na ljude koji žive u svojim mehurima od sapunice.

- Meni Beograd nikad nije bio lepši, ja sam rođen ovde... Samo da je malo više okićen, a i to će da srede. Za dve-tri godine imaćete metro. Beograd napreduje velikom brzinom, ali ja bih voleo da napreduju i drugi gradovi - ističe Vučić.

- Pogledajte kako je rđa zahvatila taj nacistički most, bilo je pitanje dana kada će da padne - rekao je predsednik, ukazujući na neodgovornost onih koji su protestovali zbog gradnje novog mosta.

Ministar Mali rekao je da je cena novog mosta 94 miliona evra.

- Ovde ćemo da imamo razgranatu mrežu saobraćajnica - rekao je predsednik Vučić.