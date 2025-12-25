"NOVI SAVSKI MOST BIĆE OTVOREN DO KRAJA MARTA 2027." Vučić obilazi radove na izgradnji (VIDEO)

ŠPANSKA policija uhapsila je u januaru 2020. godine Stefana Milojevića, sina nekadašnjeg fudbalera Gorana Milojevića i bratanca doskorašnjeg trenera "Zvezde" Vladana Milojevića, i sumnjiči ga da je na čelu narko-klana.
O Džefri Epštajnu, kontroverznom milijarderu koji je bio optužen za trgovinu belim robljem, a koji se ubio u zatvorskoj ćeliji i dalje se priča, komentariše i spekuliše, čini se, više nego ikada nakon objavljivanja fajlova povezanim sa njim, a jedan Srpkinja bila je na njegovoj meti.
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obilazi radove na izgradnji Novog savskog mosta na Starom sajmištu u Beogradu. Predsednik je odgovarajući na pitanja novinara komentarisao predstojeće ponovljene izbore na Kosovu i Metohiji.
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obilazi radove na izgradnji Novog savskog mosta na Starom sajmištu u Beogradu. Predsednik je upitan i da prokomentariše izjavu Danice Vučenić da nema ništa sporno u izjavi Aleksandra Dikića da predsednika treba streljati.
NEODGOVORNO i zlonamerno delovanje medija N1 i Nova.rs već godinama ima isti cilj i isti metod: da se u javnosti proizvede utisak stalne krize, haosa i pobune, čak i onda kada realnost pokazuje suprotno. U njihovom narativu Srbija je uvek krivac, institucije su uvek sumnjive, a društvo trajno podeljeno. To nije niz grešaka, već kontinuitet svesnog delovanja.
