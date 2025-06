"IRANSKI REŽIM NAMERAVA DA UNIŠTI IZRAEL" Netanjahu: Korak po korak dolazimo do ostvarenja ciljeva

Izrael je veoma blzu ostvarivanja svojih ciljeva u Iranu, odnosno uklanjanja pretnji od balističkih raketa i nuklearnog programa, izjavio je premijer Izraela Benjamin Neranjahu.

Foto AP

- Nećemo nastaviti akcije izvan onoga što je potrebno da ostvarimo ciljeve, ali takođe nećemo prerano prestajati. Jednom kad postignemo ciljeve, onda će operacije biti završene i borbe prestati - rekao je Netanjahu novinarima, prenosi Rojters.

On je naveo da iranski režim namerava da ''uništi'' Izrael.

- Ne sumnjam u to, zato smo započeli ovu operaciju, kako bismo eliminisali dve konkretne pretnje našem postojanju - nuklearnu pretnju i pretnju balističkih raketa. Korak po korak dolazimo do ostvarenja ciljeva - rekao je on.

Rekao je da je iranski nuklearni kompleks Fordo veoma teško oštećen američkim bombama za razaranje bunkera tokom napade u noći između subote i nedelje, ali da obim štete tek treba da se potvrdi.

Upitan o tome gde se nalazi iranski uranijum obogaćen 60 odsto, Netanjahu je rekao da se to prati pažljivo.

- Mogu vam reći da je to važna komponenta nuklearnog programa, ne jedina, i ne dovoljna, ali važna. Imamo zanimljive informacije o tome, ali ne mogu više ništa reći o tome - rekao je Netanjahu.