ZBOG NAPADA NA IRAN TRAMPU PRETI OPOZIV? Podele u Kongresu SAD, republikanci uz Donalda, demokrate ga kude

ODLUKOM da u subotu uveče napadne iranska nuklearna postrojenja, američki predsednik Donald Tramp je iznenadio svoje, ali i građane širom sveta, naročito uzimajući u obzir da je prethodno poručio da će u roku od dve nedelje rešiti da li će se uključivati u rat ili ne.

Foto: EPA

Ovaj potez naišao je na velike kritike u redovima demokrata, dok su republikanci pozdravili odluku svog lidera.

Republikanski senator iz Južne Karoline Lindzi Grem ocenio je u objavi na "Iksu"da je Tramp doneo "pravu odluku".

- Režim to zaslužuje. Bravo, predsedniče. Imamo najbolje ratno vazduhoplovstvo na svetu. To me čini veoma ponosnim - naveo je on.

Predsedavajući Predstavničkog doma Kongresa Majk Džonson podržao je udare, nazivajući ih "odlučnom akcijom koja sprečava terorizam", dok je republikanski senator Džon Baraso iz Vajominga ocenio da je Trampova odluka da napadne iranski nuklearni program - ispravna.

- Najveća pretnja bezbednosti SAD i sveta je Iran sa nuklearnim oružjem. Bog neka blagoslovi naše trupe - naveo je on.

Rik Kroford, republikanac iz Arkanzasa i predsednik Obaveštajnog odbora Predstavničkog doma, rekao je da je bio u kontaktu sa Belom kućom pre napada i da i dalje prati situaciju.

Zaobišao Kongres i 2017. PREMA američkom zakonu, predsednik SAD nema isključivo ovlašćenje da formalno objavi rat nekoj drugoj zemlji, već to može samo Kongres. Međutim, američki zakon takođe kaže da je predsednik SAD vrhovni komandant oružanih snaga, a to znači da može da rasporedi trupe i vodi vojne operacije bez formalne objave rata. Tako, recimo, za Trampovu odluku o izvođenju vazdušnih napada u Siriji 2017, protiv režima tadašnjeg predsednika te zemlje Bašara al Asada, nije bilo potrebno odobrenje Kongresa. Umesto toga, Tramp je tada delovao jednostrano, pozivajući se na humanitarne razloge i nacionalnu bezbednost.

- Kao što sam nedavno više puta rekao, žalim što je Iran doveo svet do ove tačke. Uz to rečeno, zahvalan sam predsedniku Trampu što je razumeo da je crvena linija, koju su predsednici obe stranke artikulisali decenijama, bila stvarna - rekao je.

Lider manjine u Predstavničkom domu Kongresa i demokrata Hakim Džefris izjavio je da je šef Bele kuće "obmanuo zemlju".

- Donald Tramp je obećao da će doneti mir na Bliski istok. Nije ispunio to obećanje. Rizik od rata je sada dramatično porastao. Molim se za bezbednost naših vojnika u regionu koji su dovedeni u opasnost - istakao je on u saopštenju.

Džefris je optužio Trampa da nije tražio odobrenje Kongresa za upotrebu vojne sile, te poručio da predsednik rizikuje uplitanje SAD u potencijalno katastrofalan rat na Bliskom istoku.

- Prvo, Trampova administracija treba da objasni američkom narodu zašto je preduzeta ova vojna akcija. Drugo, Kongres mora biti u potpunosti i odmah obavešten u poverljivom okruženju. Treće, Donald Tramp snosi potpunu i apsolutnu odgovornost za sve negativne posledice koje proizilaze iz njegove jednostrane vojne akcije - dodao je on.

Nezavisni senator Berni Sanders iz Vermonta takođe je uperio prst u Trampa, rekavši da je njegova odluka bila "krajnje neustavna".

- Svi znate da je jedini entitet koji može da povede ovu zemlju u rat Kongres SAD. Predsednik nema pravo na to - naglasio je Sanders.

Poslanik Džim Hajms iz Konektikata i vodeći demokrata u Odboru za obaveštajna pitanja Predstavničkog doma složio se sa kolegama iz stranke:

- Prema Ustavu na koji smo se obojica zakleli da branimo, moja pažnja se na ovo pitanje usmerava pre nego što bombe padnu. Tačka.

Demokratska poslanica Aleksandrija Okasio Kortez iz Njujorka objavila je da napad predsednika Trampa na Iran predstavlja osnov za opoziv, rekavši da je šef Bele kuće prekršio Ustav bez prethodnog odobrenja Kongresa.

- Katastrofalna odluka predsednika da bombarduje Iran bez odobrenja predstavlja teško kršenje Ustava i ratnih ovlašćenja Kongresa. On je impulsivno rizikovao pokretanje rata koji bi nas mogao zarobiti generacijama. To je apsolutno i jasno razlog za opoziv - napisala je ona.