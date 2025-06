HAOS NAM JE PRED VRATIMA: Peskov upozorava na opasnost sa Bliskog istoka

- Region je važan sa infrastrukturne tačke gledišta za nas... u trenutku kada region zapada u haos takve turbulencije, u haos rata zapravo, onda, naravno, to nam ne donosi ništa dobro. Žao nam je zbog toga - istakao je Peskov.

Pres-sekretar je naglasio da Rusija ima strateško partnerstvo sa Iranom i veoma poverljive odnose sa Izraelom.

- Nismo na drugoj strani okeana: na kraju krajeva, to je region koji nam je geografski blizak, to je region gde se nalaze zemlje sa kojima imamo dugogodišnje i prilično napredne odnose. Imati takvo žarište nestabilnosti na našim granicama nosi i potencijalno veoma opasne posledice. Sve to ima isključivo negativne posledice - zaključio je Peskov.