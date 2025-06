RAKETNI DVOBOJ IZRAELA I IRANA JE TEK POČETAK OPŠTEG SUKOBA: Obe strane prete da će upotrebiti još žešću silu i traže saveznike

SUKOB Izraela i Irana je raketnim dvobojem koji je počeo u četvrtak uveče po lokalnom vremenu prevazišao dugogodišnji nivo čarki i atentata i prerastao u pravi rat sa nesagledivim posledicama.

Foto Tanjug/AP/FARS/Mahdi Nori

To je najavio odmah posle spektakularnog izraelskog napada vrhovni vođa Islamske revolucije, ajatolah Sejed Ali Hamnei izjavom da "cionističkom režimu" ovoga puta neće biti dozvoljeno da izvodi napade tipa "udri i beži" bez teških posledica.

- Cionistički režim je napravio veliku grešku. Oni su započeli rat. Nećemo im dozvoliti da se izvuku sa ovim velikim zločinom koji su počinili. Iranska nacija neće štedeti krv mučenika - rekao je Hamnei.

AP Photo/Vahid Salemi

Stručnjaci upozoravaju da njegova izjava nije retorička, već da ima vojni smisao jer Islamska revolucionarna garda tradicionalno gaji kult mučeništva u samoubilačkim napadima koji se izvode tako da izazovu smrt što većeg broja protivnika.

To otvara pitanje ko je sve na spisku iranskih neprijatelja osim Izraela i SAD. Jer, u subotu je iransko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo da je rezolucija Međunarodne agencije za atomsku energiju IAEA, koju je sastavila "trojka EU" prošlog četvrtka i napisla da "Teheran ne ispunjava svoje nuklearne obaveze" dala Izraelu izgovor za napad.

Izrael je juče objavio proširenu listu "eliminacije" na kojoj je više od 20 vojnih lidera, uključujući i šefa obaveštajnih i raketnih snaga. Pobijeni su i vrhunski naučnici iranskog nuklearnog programa: Izrael tvrdi da ih je ubio devet, Iran priznaje tri, Univerzitet Šahid Behešti na kome su radili navodi ih pet.

- Svakako ćemo osvetiti zločince... Nakon mučeničke smrti dr Mohameda Mehdija Teherančija, dr Ahmada Reze Zolfadžera, dr Abdolhamida Menučehra, dr Sajeda Amira Hoseina Fakhija i dr Ferejduna Abasija - pet posvećenih i mudrih profesora sa Univerziteta Šahid Behešti... sa gorućim srcem, mržnjom koja gori u našim grlima i čvrstom odlučnošću, obavezujemo se da nastavimo putem ovih svetih mučenika, sa snagom, čašću i verom. Ovaj zločin neće ostati bez odgovora. Osvetićemo krv ovih mučenih učitelja... Uskoro ćemo otkriti pravu nuklearnu moć Irana... Osveta za njih je na putu - objavio je univerzitet.

Maxar Technologies via AP) Pogođeno iransko nuklearno postrojenje

Ovakvo saopštenje se u delu medija i stručne javnosti tumači kao potvrda da Iran ili već poseduje neko nuklearno oružje, ili je veoma blizu da ga dovrši, što je Izrael i naveo kao razlog napada. Teheran je odmah demantovao te optužbe, tvrdeći da njegov nuklearni program ima samo mirnodopsku energetsku namenu, a zatim uzvratio sa četiri talasa raketiranja Izraela.

Iranska vojska je objavila da je oborila i dva najmodernija protivnička aviona pete generacije F-35 i zarobila jednog pilota, što Izrael negira, kao i tvrdnje Teherana da je pogodio mnoge značajne vojne ciljeve. Ipak, "Tajms of Izrael" izveštava da sistem protivvazduhoplovne obrade "Gvozdena kupola" nije uspeo da presretne oko četvrtinu iranskih raketa, od kojih su neke pogodile visoke zgrade u centru Tel Aviva i razorile ceo blok u njegovom predgrađu. Izraelski ministar odbrane Kac je zbog toga u subotu ujutro zapretio da će "spaliti Teheran" ako Iran nastavi sa odmazdom. Iran je pak saopštio da je u izraelskim napadima na Teheran samo u jednoj zgradi stradalo 60 civila, od čega 20 dece.

Iranske oružane snage su u subotu rano ujutru saopštile da je njihova vazduhoplovna divizija ispalila talas raketa i dronova posebno usmerenih na izraelske vojne centre i vazduhoplovne baze iz kojih je pokrenuta "kriminalna agresija". Lista meta je uključivala i izraelske vojno-industrijske centre koje je režim u Tel Avivu koristio za proizvodnju raketa i druge vojne opreme namenjene za "vršenje zločina protiv otpornih naroda regiona, uključujući ugnjetavani palestinski narod", kako se navodi u saopštenju. Naglašeno je da je odmazda izvršena radi ispunjenja obećanja ajatolaha Hamneija da će osvetiti krv žrtava izraelskog napada i kao odgovor na zahteve iranske nacije za "osvetu za prolivenu čistu krv".

Foto: Tanjug Pogođen centar Tel Aviva

Saopštenja obe zaraćene strane govore i ozbiljnim žrtvama i šteti, otkrivajući da je efikasnost izraelskog sistema "Gvozdena kupola" mit jednako kao i navodna neprobojna protivvazduhoplovna odbrana Irana, prokomentarisao je na "Telegramu" Konstantin Kosačov, potpredsednik Saveta Ruske Federacije:

- Ispostavlja se da je "Gvozdena kupola" Izraela ista takva fikcija i legenda kao i neuništivost iranske PVO. I to je strašno. Od mitova i samouverenosti do izbijanja rata punog obima uvek je samo jedan korak. Iskustvo Prvog i Drugog svetskog rata to potvrđuje - napisao je Kosačov.

Tanjug Gvozdena kupola nije uspela da zaustavi četvrtinu iranskih projektila

Eskalaciju sukoba Izraela i Irana, kao i agresivne reakcije atlantističkog Zapada i retoričke proteste zemalja BRIKS, precizno je najavio je u nedavnom razgovoru za "Novosti" politikolog prof. dr Ljubiša Despotović.

- Sve je bilo predvidivo jer se svet, govoreći naučnim terminima, nalazi u stanju geopolitičkog haosa, koji je posledica parcijalnog političkog vakuuma. Šta to u stvari znači? Geopolitički vakuum je situacija kada stari monopolarni poredak još nije srušen, ali nema pređašnju snagu, a novi multipolarni poredak moći još nije stvoren. Posle višedecenijske geopolitičke dominacije, nametanja globalizma kao ideologije i pokušaja izgradnje novog svetskog poretka oličenog u jednoj svetskoj vladi, usledila je faza intenzivnog oslobađanja destruktivne moći. Prvo kroz ukrajinsku krizu, a zatim je po domino efektu došlo je do otvaranja i radikalizacije brojnih kriznih žarišta po svetu. Sukobom Izraela i Irana sada su pažnja i resursi atlantističkog Zapada suštinski preusmereni sa Ukrajine, što će najskuplje koštati ratobornu EU. Jer, ako dođe do naftne krize, a to je verovatno, kome će Evropa moći da se obrati osim Rusiji, koju su globalisti iz EU proglasili arhineprijateljem. E, to vam je primer geopolitike haosa, koja podrazumeva izmeštanje odlučivanja izvan političkog i institucionalnog poretka - ukazuje dr Despotović.

Foto: Jutjub Dr Ljubiša Despotović

On upozorava da je sukob na Bliskom istoku je to samo po imenu, jer je suštinski već obuhvatio mnogi veći geopolitički prostor.

- Iza Izraela stoji atlantistički Zapad, a iza Irana je sada otvoreno stala islamska nuklearna sila - Pakistan. Nije ni bilo očekivano da se BRIKS direktno vojno umeša u sukob, jer on nije teritorijalno, vojno i ekonomski uvezan kao atlantisti, ali njegove članice će podržavati Iran drugim instrumentima političke moći. Zapad je potcenio moć mentaliteta, ideja i uverenja samih Iranaca, koji kada kažu da su spremni za mučeništvo, to zaista i misle. Ali pre te opcije oni imaju mnogo drugih, od dugih raketnih dvoboja sa Izraelom i napada na američke baze širom Mediterana, dokle dosežu njihovi projektili, preko zatvaranja Ormuskog tesnaca i izazivanja svetske enegetske krize, do napada na izraelska nuklearna postrojenja i izazivanja katastrofe. Sada ništa nije nemoguće, jer je Pandorina kutija otvorena - kaže dr Despotović.

To potvrđuju i reči počasnog konzula Srbije u Izraelu Aleksandra Nikolića, koji navodi da je u okruzima Tel Aviv i Centar, gde je bilo najviše iranskih pogodaka, potvrđena smrt troje i ranjavanje 66 civila. On navodi da je izraelska komanda pozadine građanima naložila da se ne udaljavaju od zaštitnih soba kakve imaju moderniji stanovi ili od skloništa u starijim zgradama. Zabranjena su sva okupljanja građana, a nastave nema u osnovnim i srednjim školama, ni na fakultetima.

- Na radno mesto idu samo oni koji rade na onim poslovima koji su neophodni i koji su proglašeni kao urgentni. Iluzorno je govoriti o bilo kakvim manifestacijama u oblasti kulture ili sporta. Ovo su najrigoroznije mere komande pozadine još od prvog Zalivskog rata daleke 1991. godine. Nezahvalno je davati bilo bilo kakve prognoze da li će biti novih napada iz Irana, svi ovdašnji vodeći mediji upozoravaju da bi ovo moglo da potraje neko vreme - kaže Nikolić.

AP Photo/Ariel Schalit Zatvoreno nebo za civilni avio saobarćaj opustelo izraelske aerodrome

Na to upućuje i jučerašnja izjava izraelskog ministra spoljnih poslova, da će njegova zemlja "izvoditi napade danima ili nedeljama" kao i saopštenje vojnih zvaničnika da "Izraelsko ratno vazduhoplovstvo još nije pogodilo sva iranska nuklearna postrojenja, ali će se ovi napori nastaviti dok vojska radi na degradaciji balističkog raketnog sistema te zemlje".

Dodaje se da je ratno vazduhoplovstvo Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) nanelo značajnu štetu iranskom nuklearnom postrojenju u Natanzu i uništilo neke delove lokacije nuklearnog postrojenja u Isfahanu i da operacija protiv Irana "napreduje po planu i dobro funkcioniše".

Iranska agencija Fars pak navodi reči izvora iz komande oružanih snaga te zemlje: "Rat koji je počeo agresijom cionističkog režima, u narednim danima će se proširiti na sva područja pod okupacijom režima i na američke baze u regionu. Agresori će se suočiti sa čvrstim i opsežnim iranskim odgovorom. Ova konfrontacija se neće završiti sinoćnjim ograničenim akcijama. Sledeći iranski udari će se nastaviti, a posledice će biti izuzetno bolne i duboko žalosne za agresore".

Na jednu pretnju odgovaralo se drugom, pa su načelnik Generalštaba IDF, Ejal Zamir, i komandant Ratnog vazduhoplovstva Tomer Bar, izjavili da je "put do Teherana otvoren" i da će borbeni avioni početi da izvode napade na mete u iranskoj prestonici. Iran je zatim zvanično obavestio vlasti Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država i Francuske da će, u slučaju da pruže pomoć Izraelu u odbijanju napada Islamske Republike na jevrejsku državu, njihovi vojni objekti na Bliskom istoku i u zemljama Persijskog zaliva postati mete iranskih udara, kao i da će biti napadnuti na civilni i ratni brodovi u Persijskom zalivu i Crvenom moru.

Foto: Tanjug/AP Rat preti pomorskom saobraćaju u Persijskom zalivu i Crvenom moru

Iran je spreman da nanese težak udarac svetskoj energetici i ekonomiji zatvaranjem Ormuskog tesnaca, strateški važnog za globalne isporuke nafte.

- Trenutno se razmatra pitanje zatvaranja Ormuskog moreuza, i Iran će bez oklevanja doneti odgovarajuću odluku - izjavio je Ismail Kudari, član Komiteta za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta.

Iranska novinska agencija Mehr izvestila je da je juče u izraelskom napadu pogođena okolina rafinerije u severozapadnom Tabrizu i da se iz postrojenja diže dim, posle čega je usledilo saopštenje rafinerije u kome ona negira da je pogođena i tvrdi da radi normalno. IDF je pak saopštio da je uništio vazduhoplovne baze Tabriz i Hamadan. Izrael je napao i raketne lansirne položaje u Asadabadu na zapadu Irana, kada su dve osobe poginule, a pet je povređeno.

"Teheran tajms" u subotu je objavio da su SAD tajno isporučile Izraelu oko 300 raketa "helfajer" nekoliko dana pre eskalacije sukoba sa Iranom, a "Fajnenšel tajms" da je "Trampova očigledna spremnost da pregovara sa Iranom bila taktika da se Teheran uspava u lažnom osećaju sigurnosti". Istoga dana šef Pentagona saopštio je da predsednik Tramp "ostaje posvećen rešavanju iranskog nuklearnog pitanja za pregovaračkim stolom".

Teheran je odgovorio da smatra nemogućim učešće u bilo kakvom dijalogu sa SAD dok Izrael vrši agresiju protiv Irana: "Pod sadašnjim uslovima, dok se ne prestane agresija cionističkog režima protiv iranske nacije, učešće u dijalogu sa stranom koja je glavni sponzor i saučesnik agresora nema smisla".

Bivši Trampov savetnik Stiv Benon prokomentarisao je aktuelnu situaciju: "Oni (Izraelci) stavljaju Izrael na prvo mesto, mi moramo staviti Ameriku na prvo mesto. A u Jerusalimu moraju obratiti pažnju na Hristovu poruku: oni koji se mača hvataju, od mača će i poginuti."