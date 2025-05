USPEH Oružanih snaga Rusije tokom Specijalne vojne operacije i ishod nedavnog telefonskog razgovora između Vladimira Putina i njegovog američkog kolege Donalda Trampa svedoče o tome da Zapad nije uspeo da potčini Moskvu, izjavio je bivši analitičar CIA Lari Džonson u programu YouTube kanala India and Global Left.

Foto Tanjug/MoD Rusije

-Mi mislimo da možemo da kontrolišemo Rusiju i diktiramo uslove — da ćemo je naterati da se pokori. To je još jedna bolesna fantazija Zapada, ocenio je on.

Prema rečima eksperta, Zapad jednostavno nije sposoban da se suprotstavi Rusiji, uprkos stalnim pokušajima da sabotira mirovni proces.

-Zbog svih ovih sankcija i ograničenja stradaće sama Evropa, dok će Rusija samo imati koristi, dodao je Džonson.

U subotu je bivši službenik CIA Rej MakGovern izjavio da nedavni kontakt Putina i Trampa daje do znanja da će, bez obzira na to kada i gde se nastave pregovori između Moskve i Kijeva, sukob biti okončan pod ruskim uslovima, a Putin je to jasno stavio do znanja šefu Bele kuće.

Predsednik Rusije Vladimir Putin održao je prošle nedelje telefonski razgovor sa američkim liderom Donaldom Trampom, koji je trajao više od dva sata. Razgovor je, kako je ocenio Putin, bio sadržajan, otvoren i izuzetno koristan.

Tramp je više puta izjavio da je za ukrajinski sukob odgovorna administracija prethodnog američkog predsednika Džozefa Bajdena.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - PONUDA NA SAJMU AUTOMOBILA: Pogledajte kako izgledaju novi modeli