"PREGOVORI O KRAJU RATA ĆE ODMAH ZAPOČETI!" Tramp i Putin poslali ohrabrujuće poruke, javio se Zelenski: "Ukrajina neće povući vojsku"

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin razgovarao je danas telefonom više od dva sata sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

Zelenski: Ukrajina neće povući svoje snage sa svoje teritorije

Nakon dva telefonska razgovora sa Donaldom Trampom, Volodimir Zelenski je još jednom naglasio da postoje granice koje neće preći.

Rekao je da neće popustiti pred stalnim zahtevima Rusije, koji uključuju potpunu kontrolu nad pet ukrajinskih regiona.

- Ukrajina neće povući svoje snage sa svoje teritorije - rekao je on.

Zelenski je ponovo potvrdio spremnost za dogovorenu razmenu ratnih zarobljenika i rekao da su već u toku pripreme za direktnije pregovore sa Moskvom.

Meloni: Italija spremna da da svoj doprinos miru u Ukrajini

Premijerka Italije Đorđa Meloni poručila je danas, nakon telefonskog razgovora američkog predsednika Donalda Trampa sa evropskim liderima, da je Italija spremna da da svoj doprinos miru u Ukrajini.

Analiza Skaj njuza: Putin je nadigrao i ponizio Trampa

Ishod telefonskog razgovora između Vladimira Putina i Donalda Trampa teško je protumačiti drugačije nego kao neuspeh američke strane, rekao je američki dopisnik Skaj njuza Džejms Metjuz.

Ukrajina i njeni evropski saveznici biće razočarani, pa čak i zabrinuti nakon što je Rusija prikazala telefonski razgovor između Vladimira Putina i Donalda Trampa, procenjuje dopisnik Skaj njuza iz Moskve, Ajvor Benet.

Cure novi detalji razgovora

Tramp je bio emotivan, Putin mu je čestitao rođewe unuka.

Meloni: Pozdravljamo spremnost Pape da bude domaćin pregovora

Evropski i američki lideri pozdravili su spremnost pape Lava XIV da bude domaćin pregovora Rusije i Ukrajine u Vatikanu, izjavila je u ponedeljak italijanska premijerka Đorđa Meloni.

Kancelarija premijera potvrdila je da su evropski lideri, uključujući ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, francuskog predsednika Emanuela Makrona i nemačkog kancelara Fridriha Merca, razgovarali sa Donaldom Trampom nakon njegovog poziva sa Vladimirom Putinom.

U saopštenju iz Melonijeve kancelarije se navodi:

„U toku su pripreme za hitan početak pregovora između strana, što bi moglo dovesti do brzog prekida vatre i stvoriti uslove za pravedan i trajan mir u Ukrajini. U tom kontekstu, pozitivno je ocenjena spremnost Svetog oca da bude domaćin pregovora u Vatikanu. Italija je spremna da pruži svoj doprinos olakšavanju kontakata i da radi na postizanju mira.“

Zelenski: Razmatramo sastanak lidera Ukrajine, Rusije, SAD, EU i Velike Britanije

Volodimir Zelenski je izjavio da Kijev i njegovi partneri razmatraju mogućnost održavanja sastanka lidera Ukrajine, Rusije, Sjedinjenih Država, zemalja Evropske unije i Velike Britanije u okviru napora za okončanje rata Rusije protiv Ukrajine.

U razgovoru sa novinarima u Kijevu, nakon što je dva puta razgovarao telefonom sa Donaldom Trampom, ukrajinski predsednik je rekao da se nada da će se sastanak održati što je pre moguće, a kao mogući domaćini pomenuti su Turska, Vatikan ili Švajcarska.

Zelenski tražio od Trampa da pojača sankcije Rusiji

Zelenski je zatražio od Trampa da pojača sankcije Rusiji Volodimir Zelenski je navodno pozvao Donalda Trampa da poveća sankcije Rusiji ako ne pristane na prekid vatre, neposredno pre nego što je američki predsednik razgovarao sa Vladimirom Putinom.

„Potreban je prekid vatre, kao što je i sam predsednik Tramp predložio, a ako se to ne dogodi, biće neophodne sankcije“, rekao je visoki ukrajinski zvaničnik za AFP. Prema dostupnim informacijama, Zelenski je razgovarao sa Trampom otprilike 15 minuta pre njegovog poziva Putinu.

Otkriven jako zanimljiv detalj razgovora Putina i Trampa

Ušakov: Putin i Tramp još nisu odredili datum i mesto sastanka

Ruski i američki predsednici Vladimir Putin i Donald Tramp smatraju da njihov predstojeći sastanak treba dobro pripremiti i još uvek se nisu dogovorili o konkretnom datumu ili lokaciji za takve razgovore.

O tome je novinarima rekao pomoćnik ruskog lidera, Jurij Ušakov.

- Predsednici imaju u vidu mogućnost organizovanja ličnog susreta u budućnosti. Ali za to moraju biti stvoreni neophodni preduslovi. Oba predsednika se slažu da takav sastanak mora biti dobro i sveobuhvatno pripremljen - rekao je on.

Putin i Tramp nisu razgovarali o roku za prekid vatre u Ukrajini

Pitanje roka i vremenskog okvira za moguće primirje u Ukrajini nije razmatrano u razgovoru ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog lidera Donalda Trampa. Ovo je novinarima saopštio pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

- Ne, nismo razgovarali o tome, iako je Tramp, naravno, naglasio svoj interes da se što pre postigne neka vrsta sporazuma - rekao je on

Oglasio se Tramp: Neka proces počne!

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je nakon dvočasovnog razgovora s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom da je razgovor protekao „veoma dobro“ i da će Rusija i Ukrajina „odmah započeti pregovore o primirju i, što je još važnije, o okončanju rata“.

U saopštenju na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Tramp je naglasio da će uslove pregovora definisati same strane, „jer samo one znaju detalje o kojima niko drugi ne bi bio upućen“. Dodao je da je ton razgovora bio odličan i da bi u suprotnom to odmah rekao.

On je takođe izjavio da Rusija želi da uspostavi velike trgovinske odnose sa SAD kada se, kako je naveo, ova „katastrofalna krvoprolića“ završe, i da on u tome vidi „ogromnu priliku za Rusiju da stvori ogroman broj radnih mesta i bogatstva“. „Njen potencijal je NEOGRANIČEN“, naveo je Tramp, dodajući da i Ukrajina može biti veliki dobitnik u procesu obnove svoje zemlje.

Tramp je potvrdio da će pregovori Rusije i Ukrajine početi odmah, te da je o tome već obavestio ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, predsednika Francuske Emanuela Makrona, italijansku premijerku Đorđu Meloni, nemačkog kancelara Fridriha Merca i finskog predsednika Aleksandera Stuba — sve u razgovoru koji je usledio odmah nakon poziva s Putinom.

Na kraju, Tramp je otkrio da je Vatikan, kako je rekao „predstavljen od strane Pape“, izrazio veliku zainteresovanost da bude domaćin pregovora.

- Neka proces počne! - zaključio je Tramp.

UN pozdravljaju razgovore Putina i Trampa

Ujedinjene nacije pozdravljaju telefonski razgovor između ruskog predsednika Vladimira Putina i predsednika SAD Donalda Trampa. Ovo je na brifingu kao odgovor na pitanje dopisnika TASS-a izjavio zvanični predstavnik šefa svetske organizacije Stefan Dižarik.

Prema njegovim rečima, „pregovori između predsednika Trampa i predsednika Putina su "dobrodošli“.

Predstavnik šefa svetske organizacije takođe je pozdravio razgovore između američkog lidera i Volodimira Zelenskog.

Dižarik je dodao da UN podržavaju sve napore koji mogu dovesti do mirnog rešavanja ukrajinske krize.

Putin se obraća nakon razgovora

Predsednik Rusije Vladimir Putin saopštio je da je telefonski razgovor sa Donaldom Trampom trajao više od dva sata.

Putin je medijima rekao da je razgovor bio "značajan", "informativan" i "veoma koristan" i dodao da je izrazio zahvalnost Trampu na učešću SAD u nastavku direktnih razgovora između Rusije i Ukrajine.

- Želeo bih da napomenem da je razgovor bio veoma informativan i veoma iskren. I generalno, po mom mišljenju, veoma koristan u tom pogledu - rekao je Putin novinarima nakon razgovora sa Trampom.

Putin je izjavio da je Tramp u razgovoru izrazio svoj stav o okončanju neprijateteljstava u Ukrajini.

Putin je istakao da je Rusija spremna da radi na memorandumu sa Ukrajinom, uključujući i primirje.

Memorandum između Rusije i Ukrajine može da sadrži pitanja prekida vatre i principa rešenja, napomenuo je ruski predsednik.

Rusija i Ukrajina moraju da pronađu kompromise koji odgovaraju obema stranama, rekao je Putin i dodao da će Peskov ili Ušakov kasnije razjasniti detalje razgovora sa Trampom.

Rusija je za prekid neprijateljstava, ali je neophodno razviti najefikasnije puteve ka miru, rekao je Putin.

Rusija se zalaže za mirno rešavanje ukrajinske krize, ističe Putin.

Primirje u Ukrajini na određeno vreme je moguće ukoliko se postignu odgovarajući sporazumi, kaže ruski predsednik.

Stav Rusije o situaciji u Ukrajini je jasan, glavno je otkloniti osnovne uzroke krize, rekao je Putin.

Obnavljanje kontakata u Istanbulu ukazuje na to da su strane „generalno na pravom putu“, naglasio je Putin.

Završeni razgovori posle više od dva sata

Razgovori Putina i Trampa završeni su posle nešto više od dva sata.

Razgovori ušli u treći sat

Razgovor Putina i Trampa počeo je oko 16:30 časova, što znači da su razgovori ušli u treći sat.

Otkriveno odakle Putin razgovara

Ruski predsednik Vladimir Putin pozvao je američkog lidera Donalda Trampa iz zgrade muzičke škole na teritoriji obrazovnog centra Sirijus, gde se trenutno nalazi šef ruske države, javio je autor programa „Moskva. Kremlj. Putin“ Pavel Zarubin .

- Kada čujemo o telefonskom razgovoru između ruskog predsednika , uvek zamišljamo Kremlj, radnu kancelariju. Ali danas je ruski predsednik na radnom putovanju u Sočiju. Ovde ima opsežan radni program. A trenutno se nalazi u obrazovnom centru Sirijus. Ovde je planiran ovaj program danas. Dakle, ovo je nova zgrada muzičke škole. I upravo odatle Vladimir Putin razgovara sa Donaldom Trampom . U stvari, predsednička veza je uvek bliska predsedniku - rekao je Zarubin.

Zato je, dodao je, predsednik može da razgovara telefonom „preko bezbednih komunikacionih kanala praktično sa bilo kog mesta“.

Razgovor i dalje traje

Telefonski pregovori između ruskog i američkog predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa su i dalje u toku, piše Njujor ktajms.

Poslanik Dmitruk nazvao Zelenskog preprekom postizanju mira u Ukrajini

Ovo je izuzetno važan i rizičan razgovor za predsednika Trampa, koji je okončanje rata u Ukrajini učinio jednim od ključnih spoljnopolitičkih prioriteta svoje administracije, piše Bi-Bi-Si u svojoj analizi.

Do sada nije uspeo da postigne nikakav napredak, a njegova frustracija je kulminirala otvorenim besom tokom sastanka sa ukrajinskim predsednikom Zelenskim u Ovalnom kabinetu u februaru, navodi se u tekstu. Tramp i drugi, posebno Džej Di Vens, takođe su nagovestili da bi se SAD mogle potpuno povući iz mirovnih napora ako nijedna strana ne pokaže spremnost na kompromis. To bi se, međutim, gotovo sigurno smatralo porazom za administraciju koja je više puta obećala da će zaustaviti krvoproliće, piše Bi-Bi-Si.

Počeo razgovor Putina i Trampa

Počeo je telefonski razgovor ruskog lidera Vladimira Putina i predsednika SAD Donalda Trampa.

Kako je prethodno saopštio potpredsednik SAD Džej Di Vens, Sjedinjene Američke Države smatraju da je ukrajinski mirovni proces u ćorsokaku, zbog toga američki lider Donald Tramp i želi da obavi telefonski razgovor sa ruskim predsednikom.

Oglasila se i portparol Bele kuće Kerolajn Levit koja je rekla da će Tramp dati izjavu za javnost o rezultatima razgovora sa Putinom.

Inače, nakon Putina, Tramp bi trebalo da razgovara telefonom i sa predsednikom Ukrajine Vladimirom Zelenskim.

Putin ulazi u današnji telefonski razgovor pun samopouzdanja

Ruski lider Vladimir Putin ulazi u današnji telefonski razgovor sa Donaldom Trampom pun samopouzdanja, navodi Blumberg.

Prema izvoru Blumberga, Putin je uveren da ruske snage mogu da probiju ukrajinsku odbranu i do kraja godine preuzmu potpunu kontrolu nad četiri regiona - Donjeckom, Zaporožjom, Hersonskom i Luganskom - iz kojih je Moskva tražila povlačenje ukrajinske vojske u mirovnim pregovorima.

Tramp razgovarao sa Zelenskim pre najavljenog razgovora sa Putinom

Volodimir Zelenski je obavio telefonski razgovor sa predsednikom SAD Donaldom Trampom. Ovo je objavio televizijski kanal Rada.

Detalji razgovora nisu otkriveni. Zelenski i Tramp su se složili da održe još jedan telefonski razgovor nakon razgovora američkog lidera sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Bela kuća: Tramp bi trebalo da se obrati javnosti posle razgovora sa Putinom

Portparolka Bele kuće Karolin Livit izjavila je danas da se očekuje da će se predsednik SAD Donald Tramp obratiti javnosti nakon telefonskog razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, kao i posle razgovora sa ukrajinskim šefom države Volodimirom Zelenskim.

"Predsednik Tramp razgovaraće sa Putinom u 10 sati po američkom vremenu. On planira da posle toga pozove predsednika Zelenskog", rekla je Livit, preneo je Rojters

Ona je dodala da SAD smatraju veoma značajnim oba ova razgovora. Prema njenim rečima, Tramp je otvoren za mogući sastanak sa Putinom. Livit je na pres brifingu dodala da je predsednik SAD jasno stavio do znanja stranama u konfliktu u Ukrajini da želi da što pre dođe do primirja.

Predstavnica za štampu Bele kuće ukazala je da Tramp radi što brže i više može na okončanju sukoba u Ukrajini, kao i palestinsko-izraelskog konflikta. Ona je takođe navela da američka administracija razmatra moguće uvođenje novih sankcija Rusiji.

"Mislim da su sve opcije na stolu. Ne želim da prejudiciram bilo šta, ali to je svakako nešto što predsednik razmatra kao mogućnost", zaključila je Livit.

Lideri NATO-a očekuju novi poziv sa Trampom, Meloni besna jer nije pozvana

Lideri NATO-a razgovarali su s američkim predsednikom Donaldom Trampom kasno u nedelju o situaciji u Ukrajini i njegovom predstojećem telefonskom razgovoru s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Prema saopštenju nemačke vlade, nakon tog poziva planiran je nastavak konsultacija sa Trampom.

Francuski predsednik Emanuel Makron poručio je na društvenoj mreži X da Putin „mora pokazati da želi mir tako što će prihvatiti bezuslovno primirje u trajanju od 30 dana, koje je predložio predsednik Tramp, a podržale ga Ukrajina i Evropa“.

Italijanska premijerka Đorđa Meloni izrazila je nezadovoljstvo što nije bila pozvana da učestvuje u zajedničkom pozivu s Trampom. Za italijanske medije izjavila je da joj je učešće onemogućeno zbog toga što je odbila da pošalje italijanske vojnike u Ukrajinu u okviru predložene „koalicije voljnih“. Tom prilikom upozorila je na „sebičnost“ među evropskim liderima.

Peskov o susretu Putina i Trampa

Susret ruskog i američkog predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa trenutno nije u pripremi, rekao je pres-sekretar ruskog lidera Dmitrij Peskov.

„Ne, to se trenutno ne priprema“, rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje da li se već sprema sastanak Putina i Trampa licem u lice.

On je dodao da će to biti kada predsednici budu smatrali da je potrebno, prenose RIA Novosti.

Džej Di Vens otkrio zašto Tramp hoće da razgovara sa Putinom

SAD smatraju da je ukrajinski mirovni proces u ćorsokaku, zbog toga američki lider Donald Tramp želi da obavi telefonski razgovor sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, izjavio je potpredsednik SAD Džej Di Vens.

