"SVET DOLAZI KAD RUSIJA NUDI MIR, ALI NE UČESTVUJE" Zelenski: Vatikan može da pomogne (VIDEO)

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski u svom najnovijem večernjem obraćanju izjavio je da sve trenutno zavisi od Rusije kao i da svi svetski lideri samo čekaju na odgovor predsednika Rusije Vladimira Putina, što po njemu "nema logike".

Printskrin

Zelenski je započeo svoje obraćanje govoreći o sinoćnom napadu kada je više od 100 Šahed letelica lansirano.

- Više od sto Šahed letelica lansirano je tokom noći, značajan broj je oboren. Nisu svi oboreni, ali svako uspešno obaranje spasaa naše ljude i štiti infrastrukturu. Danas su bili i raketni napadi ruskih balističkih raketa - rekao je.

Dodao je da "nema logike" u tome što svi čekaju prvo na Rusiju.

- Dok ceo svet čeka jednostavno "da" od Putina kao odgovor na ponudu za direktne pregovore, on nastavlja da napada. Nema vojne logike u tome. To je janso. To mu ne donosi ništa i nikada neće. Rusija samo produžava rat, produžava ubistva - nastavio je Zelenski.

Spomenuo je izjavu novoizabranog poglavara katoličke crkve Lava XIV u vezi sa aktuelnim sukobima u Ukrajini i posredovanju Vatikana u pregovorima.

- Danas je stigla veoma važna poruka od pape Lava XIV koji je izrazio spremnost Vatikana da igra posredničku ulogu. Vatikan može pomoći diplomatiji. Tu je i podrška direktnom susretu od strane lidera iz Globalnog Juga, i taj se glas čuje - izjavio je.

Otrkio je da je sada jasan i stav Kine, SAD i Evrope.

- Takođe znamo stav Kine u vezi sa prekidom vatre i pregovorima. Stav SAD i Evrope je potpuno jasan. Zapravo sada je jasnije nego ikada svima u svetu otkako je počeo punpopravni rat. Jasno je da je jedina preostala prepreka miru nedostatak volje Rusije da to učini - nastaalja Zelenski.

Predsednik Ukrajine je podelio da je imao nekoliko sastanaka sa timom u vezi predstojeće posete Turskoj.

- Čekam da vidim ko će doći iz Rusije, pa ću odlučiti koji su dalji koraci koje Ukrajina treba da preduzme. Za sada, signali od njih u medijima nisu ubedljivi. Ali takođe čujemo da razmatra i predsednik Tramp da prisustvuje sastanku. To bi mogao da bude najjači argument. Ova nedelje zaista moće mnogo da menja, ali samo može. Sve se odlučuje upravo SADA - rekao je.

Obraćanje je završio rečima hvale za ratnike na bojištima kao i izveštajem Sirijskog.

- Svakog dana ima više od stotinu bitaka. Najteže borbe su u sektoru Pokrovska i drugim područjima naše Donjecke oblasti. Nastavljamo sa aktivnim operacijama u Kurskoj i Belgorodskoj oblasti – proaktivno branjimo ukrajinske pogranične oblasti. Ali sve ove borbene akcije nisu naš izbor. To je naša odbrana, odbrana od okupatora. Odgovori na sva pitanja u vezi sa ovim ratom, zašto je počeo i zašto traje, svi ti odgovori leže u Moskvi. Kako rat završi zavisi od sveta. Ukrajina je spremna za bilo koji format pregovora, i ne plaši se sastanaka. Sutra? Turska! Slava Ukrajini!