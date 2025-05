OTKAZANA POSETA ZELENSKOG CRNOJ GORI: Oglasio se Milatović, ovo je razlog

CRNOGORSKI predsednik Jakov Milatović saopštio je danas da je poseta ukrajinskog kolege Volodimira Zelenskog Podgorici odložena, a da je potencijalni datum njegovog dolaska bio 15. maj.

Foto: Profimedia

- Mogu da kažem da je postojalo interesovanje predsednika Zelenskog da poseti Crnu Goru i moja spremnost da mu budem domaćin. Potencijalni datum o kom je razgovarano pre par dana bio je 15. maj ali je u međuvremenu došlo do potencijalnih razgovora na najvišem nivou između Ukrajine i Rusije u Turskoj, koji upravo sutra treba da se dese, pa je taj datum otpao - rekao je Milatović na konferenciji za medije u Podgorici.

On je rekao da su u komunikaciji sa Kabinetom Zelenskog dobili zahtev da ta poseta bude u subotu i daje on bio na to spreman.

- Ali iz Kabineta predsednika Vlade (Milojka Spajića) dobili smo odgovor da premijer nije u mogućnosti da se potpišu sporazumi o saradnji u oblasti bezbednosti i o saradnji u delu slobodne trgovine između Ukrajine i Crne Gore - preneo je portal RTCG.

Zato je je poseta Zelenskog odložena, rekao je Milatović i dodao da će sa predsednikom Ukrajine sresti u petak u Tirani na marginama Samita evropske političke zajednice.