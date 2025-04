MELONI: Papa nije izgubio smisao za humor ni u teškim trenucima

ITALIJANSKA premijerka Đorđa Meloni izjavila je danas da papa Franja ni u vreme bolesti nije izgubio smisao za humor, kao i da je bio papa sa kojim je moglo da se razgovara o svemu, prenose italijanski mediji.

Foto Tanjug/AP/Gregorio Borgia

- Poslednji naš sastanak je bio prošlog ponedeljka. Videla sam da je veoma umoran, ali nije izgubio uobičajeni smisao za humor - ispričala je Meloni, prenosi agencija Nova.



Prema rečima Meloni, koja je govorila o poslednjim trenucima provedenim sa papom, bio je to zarazni smeh koji je on umeo da prenese na svakog ko je imao sreću da sa njim podeli dragocene trenutke. Premijerka je ispričala da joj je kazao da nikad ne gubi smisao za humor i da je to savet koji je često voleo da joj ponavlja.

AP Photo/Andrew Medichini

- Obraćali smo se jedno drugom formalno, uprkos odnosu koji je prevazilazio odnos između pape i premijera- rekla je Meloni. Ona je takođe ispričala da je papa u fioci u svojoj kancelariji zadržao crteže koje mu je njena ćerka dala.

- Bio je sposoban za izuzetne gestove, male ali neverovatne pažnje- kazala je premijerka Italije.

Podsetila je i na papin skepticizam prema italijanskoj politici.

- Ne razumem - 20 vlada za 20 godina, pomalo čudno. Ali svako ima svoj način da igra tango- umeo je da kaže.

Prema rečima Meloni, bio je papa sa kojim je moglo da se razgovara o svemu, sa velikom jednostavnošću.

- On je bio osoba sa kojom si se osećao dobro, opušteno. Imala sam privilegiju da imam lični odnos sa njim, čvrst i snažan- rekla je ona.

Premijerka je podsetila i da je bio prvi poglavar rimokatoličke crkve koji je prisustvovao sastanku grupe G7.

- Bio je jedinstven. Nije mi bilo teško da ga ubedim da učestvuje na samitu. To je jedna od stvari koje sam postigla za ove dve i po godine na koju sam najponosnija- zaključila je Meloni.