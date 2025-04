OPASNE IGRE BERLINA I LONDONA: Šalju Ukrajini moćno oružje, čeka se odluka jednog čoveka

VELIKA Britaniija bi podržala potencijalnu odluku Nemačke da pošalje krstareće rakete Taurus Ukrajini, preneo je The Telegraph 16. aprila, pozivajući se na neimenovanog britanskog zvaničnika zaduženog za spoljnu politiku.

Foto: Profimedia

Ova vest dolazi nakon što je budući nemački kancelar Fridrih Merc ponovio svoju spremnost da snabde Ukrajinu dugoočekivanim raketama, pod uslovom da taj potez bude koordinisan sa evropskim partnerima.

Odlazeći kancelar Olaf Šolc više puta je blokirao isporuku Taurus raketa zbog straha od eskalacije. Merc je kritikovao tu politiku, zalažući se za to da Ukrajina dobije sredstva za udare na strateškom nivou.

U intervjuu 13. aprila, Merc je naveo da bi, ukoliko budu isporučene, rakete velikog dometa mogle biti upotrebljene za gađanje strateške ruske vojne infrastrukture na okupiranom Krimu.

Iako konačna odluka o slanju raketa Taurus još nije doneta, Merc je istakao da „druge evropske zemlje već isporučuju krstareće rakete. Britanci to rade, Francuzi to rade, i Amerikanci to svakako rade... to mora biti zajednički dogovor. A ako se dogovorimo, onda bi i Nemačka trebalo da učestvuje.“

Foto printskrin youtube big gun

Ukrajina je do sada dobila američke ATACMS rakete, britanski Storm Shadow i francuski SCALP, koje je koristila protiv ruskih položaja u okupiranim teritorijama i u graničnim oblastima Rusije.

Ipak, uprkos optimizmu novog kancelara, pitanje isporuke raketa Taurus ostaje osetljivo, posebno jer nova koalicija između demohrišćana (CDU/CSU) i socijaldemokrata (SPD) tek vodi razgovore o ključnim pitanjima bezbednosne politike.

Prema rečima jednog visokog zvaničnika iz Mercove stranke, na koje se poziva The Telegraph, podrška Velike Britanije ili „bilo kakav uticaj britanskog rukovodstva koji bi konačno ubedio Nemačku da isporuči Taurus rakete mogao bi biti od velike pomoći i veoma je dobrodošao“.