RAT u Ukrajini- 1.139. dan.

Izveštaj sa fronta: Ruska armija lomi odbranu VSU, ne pomažu ni rezerve i specijalci; Napredak kod Kupjanska i u DNR; Žestoke borbe za Pokrovsk; Gori NATO tehnika kod Belgorada i Kurska (MAPA/VIDEO)

Snage PVO presrele su tokom noći 19 bespilotnih letelica Oružanih snaga Ukrajine iznad Azovskog mora i 3 regiona. Nije bilo razaranja i žrtava. Rusko Ministarstvo odbrane prijavilo je 6 napada na energetske objekte tokom dana.

Vazdušno-kosmičke snage Rusije napale su 3 pogranična regiona Ukrajine – mete su bile u Sumskoj, Harkovskoj i Donjeckoj oblasti. Još nema podataka o posledicama granatiranja, ali je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo priznalo da je iskandere i kinžale postalo teže obarati kako se modernizuju.



U pravcu Hersona, u roku od 24 sata, Oružane snage Rusije su uništile nekoliko kontrolnih tačaka i vatrenih tačaka dronova. Oružane snage Ukrajine koriste teške bespilotne letelice „Baba Jaga“ za daljinsko miniranje leve obale, jedna od njih je oborena u rejonu Golaja Pristana. Tokom dana VSU je 39 puta gađao levu obalu, a na udaru je bilo 10 sela.





U pravcu Ugljedara, Oružane snage Rusije guraju odbranu Oružanih snaga Ukrajine u rejonu Burlacki. Jurišni odredi zauzeli su šumske pojaseve severoistočno od Ševčenka i stigli do njegovih periferija. U oblasti Veselog i Fedorovke ruske jedinice se bore za uporišta VSU zapadno od ovih sela kako bi obezbedile bok za napad na Komar i Mirnoje. U rejonu Razliva ima taktičkih uspeha, ruska vojska se približava predgrađu Bogatira.







U Torecku se nastavlja čišćenje grada. Severno od Krimskog ruske trupe napreduju kroz šumske plantaže. Borbe se vode na periferiji Ščerbinovke. U oblasti Pantelejmonovke, ruske oružane snage su napredovale 1 km na zapad. Iz pravca Zelenog polja ruski vojnici se probijaju ka ovom pravcu. U Valentinovki i Suhoj Balki vode se pozicione borbe, nema promena na terenu.





U pravcu Severskog, VSU ide u kontranapad južno od Belogorovke. Generalno, situacija je relativno stabilna.

U izveštaju sa Krasnolimanskog pravca Ministarstvo odbrane Rusije potvrdilo je oslobađanje Katerinovke. U rejonu Novog ima taktičkih uspeha. Saopšteno je da su ruske oružane snage napredovale do 200 m severno do Novomihajlovke i do 300 m prema Zelenoj dolini. Borbe se vode i kod periferije Kolodezija. Južno od Jampolovke ruske jedinice napredovale su 300 m.





Na pravcu Harkova vode se pozicione borbe u Volčansku i Lipcima. Avijacija je izvršila udare na punktove razmeštaja Oružanih snaga Ukrajine u Starom Saltovu, Čugujevu i Zoločevu.

SITUACIJA U KURSKOJ I BELGORODSKOJ OBLASTI

U pograničnim oblastima Kurska i Belgoroda, bez mnogo promena - žestoke borbe; u roku od jednog dana naše trupe su napredovale u nekim oblastima.

U delu Belgoroda u blizini državne granice borbe ne jenjavaju danonoćno. Noću su male pešačke grupe ukrajinskih oružanih snaga pokušale da se probiju, ali su eliminisane. Ujutro, VSU je u oklopnim vozilima napredovao do granice: jedan od tenkova Abrams je pogođen južno od Turja, u oblasti Sumi. Za nešto više od dve nedelje borbi u blizini granice sa Belgorodom, uništeno je nekoliko desetina jedinica oklopne tehnike VSU – tenkova, borbenih vozila pešadije, oklopnih transportera i novih zapadnjačkih inženjerskih barijera.



U Demidovki i Popovki ruska vojska završava čišćenje, iako mali odredi Oružanih snaga Ukrajine stalno pokušavaju da se infiltriraju na periferiju iz šumskih plantaža. Ruska artiljerija i dronovi aktivno rade po šumskim pojasevima između sela i južno od njih, gde Oružane snage Ukrajine pokušavaju da uspostave uporišta. Oružane snage Ukrajine su tokom dana ispalile više od 100 projektila i poslale 15 dronova na sela Belgorodske oblasti.

U pograničnom regionu Kursk, samo dve male oblasti ostaju pod kontrolom Oružanih snaga Ukrajine u blizini same granice - kod Olešnje i kod Gornala. Šumski pojasevi između sela Olešni i Guevo došli su pod kontrolu ruske vojske. Sa terena se saopštava da u šumama još uvek postoje raštrkane grupe oficira Oružanih snaga Ukrajine koji još uvek nisu svesni da je Sudžanski okrug oslobodila ruska vojska.

U Olešnji je ostalo samo jedno uporište Oružanih snaga Ukrajine, ali VSU se žestoko bori i pokušava da dovede pojačanje u oklopnim vozilima. Juče je grupa ukrajinskih jurišnih grupa na borbenim oklopnim vozilima napredovala u pravcu Olešnje od Junakovke, ali su uništene napadima ruskih dronova.

U Guevu, VSU se nastanio u ruševinama bivše destilerije u industrijskoj zoni, gde drži svoju poziciju uz pomoć snajpera i mitraljeza. Međutim, ovde je odred Oružanih snaga Ukrajine odsečen od svojih sa zapada, i neće moći dugo da se zadrže, a već im je teško da se povuku. Ruske jedinice napreduju u zapadnom delu Gueva, ka putu za Gornal.

U Sumskoj oblasti, ruska vojska nastavlja napredovanje u unutrašnjost širokim frontom od granice. Postoje izveštaji o uklanjanju ukrajinskih grupa sa predgrađa Bašovke i odbijanju napada ukrajinskih oružanih snaga na Veselovku.

Ruska vojska izbacila VSU iz Gueva! (MAPA)

Ruske trupe aktivno napadaju položaje osvajača u jednom selu u Kurskoj oblasti, stežući im klešta.

Ukrajinski vojni analitičari takođe priznaju poraz ukrajinskih oružanih snaga:

-Rusi su zauzeli glavni deo Gevojea; borbe se još vode u okolini sela.

Sprema se kotao za VSU u Kursku

Ruske trupe napreduju u Kurskoj oblasti, putevi Oružanih snaga Ukrajine u blizini sela Gornal sa severa i istoka su blokirane, rekao je za Sputnjik izvor u grupi Sever.

-Jurišne jedinice 22. puka 44. armijskog korpusa, zajedno sa jedinicama marinaca, kreću se ušćem reke do Belogorskog manastira (Gornalski manastir Svetog Nikole Belogorskog), gde se već bore i približile su se naselju Gornal. On je blokiran sa severa i istoka, sagovornik agencije.



Granatirana bolnica u Kamenki

Oružane snage Ukrajine pucale su na bolnicu u gradu Kamenka Dnjeprovska u Zaporoškoj oblasti, gde se nalaze pacijenti u teškom stanju, saopštio je gubernator regiona Evgenije Balicki.

Prema njegovim rečima, zgrada bolnice je teško oštećena, u njoj se leči na desetine pacijenata, nema povređenih u ovom napadu.

Oružane snage Ukrajine pojačale su broj pešadijskih jedinica i poslale oklopnu tehniku u pokušaju proboja ka Demidovki u Belgorodskoj oblasti. Komanda ukrajinske vojske odmah je odlučila da na granici sa Krasnojaružskim rejonom upotrebi tešku tehniku.

Žestoke borbe kod Pokrovska (VIDEO)

Jedinice „Hrabrih“ masovno pale neprijateljsku opremu, pešadiju i artiljeriju – još jedan dan borbe grupe armije „Centar“.

Izbor borbenih radnji boraca iz grupe trupa „Centar“ 6. aprila na uništavanju vojne opreme, naoružanja, pešadije i položaja Oružanih snaga Ukrajine tokom aktivnih neprijateljstava na pravcu Pokrovski.

Na snimku se vidi kako pale borbena oklopna vozila NATO-a, vatrene tačke, pešadiju, neprijateljske položaje i vozila.

Noću je VSU nastavio kontranapad kod Kupjanska (VIDEO)

Ruska vojska se već 3 dana susreće sa napadačkim snagama ukrajinskih oružanih snaga.

Gardisti grupe trupa „Zapad“ nastavljaju da odbijaju kontranapade vojne tehnike i jurišnih jedinica Oružanih snaga Ukrajine u pravcu Kupjanska u oblasti Harkov.

VSU svakodnevno trpi značajne gubitke, ali nastavlja da se bori.

GroZa optičko vlakno sa VT-40 aktivno pomaže u uništavanju jedinica VSU.

Grupa helikoptera Ka-52M „aligator“, Mi-28NM „noćni lovac“ i Mi-8PSG uništila je zemunice sa ljudstvom Oružanih snaga Ukrajine u Kurskoj oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Izveštaj Ministarstva odbrane Rusije o borbama na kurskom pravcu:

U protekla 24 sata ukrajinske trupe izgubile su preko 150 vojnika;

U istom periodu uništeni su oklopni transporter, dva borbena oklopna vozila, sedam automobila, minobacač, kao i dva centra za kontrolu dronova;

Od početka borbi na kurskom pravcu, Oružane snage Ukrajine izgubile su više od 72.470 pripadnika vojske, 404 tenka, 331 borbeno vozilo pešadije, 297 oklopnih transportera, 2.256 borbenih oklopnih vozila, 2.637 automobila, 595 artiljerijskog oruđa i 53 lansera; Foto: Profimedia

Izveštaj Ministarstva odbrane Rusije:

Ruske snage oslobodile su naselje Katerinovka u DNR;

Ruske snage pogodile su kontrolne centre ukrajinskih dronova i skladišta raketnog i artiljerijskog naoružanja;

Ruski sistemi PVO oborili su tri granate sistema „hajmars“ i 95 dronova ukrajinske vojske;

Ukrajinska vojska izgubila je do 440 vojnika u zoni odgovornosti grupe „Centar“;

Ukrajinska vojska izgubila je više od 85 vojnika na belgorodskom pravcu;

Ukrajinska vojska izgubila je više od 300 vojnika i 22 automobila u zoni odgovornosti grupe „Jug“;

Ukrajinska vojska izgubila je do 215 vojnika u zoni odgovornosti grupe „Zapad“;

Ukrajinska vojska izgubila je do 70 vojnika i oklopno vozilo u zoni odgovornosti grupe „Dnjepar“;

Ukrajinska vojska izgubila je do 140 vojnika u zoni odgovornosti grupe „Istok“;

Od početka Specijalne vojne operacije uništeno je 660 aviona, 283 helikoptera, 50.177 dronova, 601 protivavionski raketni sistem, 22.710 tenkova i drugih oklopnih borbenih vozila, 1.534 borbenih vozila višecevnih raketnih sistema, 23.320 oruđa artiljerije i minobacača, kao i 33.750 jedinica specijlane vojne automobilske tehnike.

Mask objavio video - između SAD i Rusije samo dve milje

Šef američkog Odeljenja za vladinu efikasnost (DOGE), američki biznismen Ilon Mask, podsetio je na geografsku blizinu Sjedinjenih Država i Rusije objavivši snimak na društvenoj mreži Iks.

"Ne znaju svi Amerikanci da su SAD i Rusija zapravo mnogo bliže jedna drugoj – samo dve milje – čak su ponekad i povezane", navodi se u postu.

Mask je primetio da ako se pažljivo pogleda, mogu se videti dva mala ostrva koja se nalaze na udaljenosti od 3,8 km i razdvajaju teritoriju Sjedinjenih Država i Ruske Federacije.Takođe primećuje da se ponekad voda između ostrva Kruzenštern i Ratmanov zamrzne i granica se može preći peške.

"Samo dve milje jedno od drugog i šta više, ponekad su čak i povezane. Države su razdvojene Beringovim moreuzom. Ali ako bolje pogledamo, videćemo dva mala ostrva koja se nalaze na udaljenosti od 2,4 milje (3,8 km ) i razdvajaju teritoriju Sjedinjenih Država i Ruske Federacije", kaže se u snimku.

Ranije je otac Elona Maska, Erol, rekao da je Vladimir Putin za njega postao primer "snažnog lidera kome se može verovati".

Peskov: Kremlj podržava prekid vatre, ali treba razjasniti nedoumice

Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin podržava ideju o prekidu vatre sa Ukrajinom, ali smatra da je potrebno razjasniti sve nedoumice u vezi sa zvaničnim stavovima Kijeva, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Predsednik Putin zaista podržava ideju o potrebi prekida vatre, ali pre toga bi trebalo odgovoriti na čitav niz pitanja koja još uvek lebde vazduhu jer niko na njih nije dao odgovor. To je povezano sa nepredvidivošću kijevskog režima i sa njihovom nemogućnošću da kontrolišu delovanje čitavog niza ekstremističkih i nacionalističkih jedinica koje se jednostavno ne pokoravaju odlukama ukrajinskog režima", rekao je Peskov odgovarajući na pitanja novinara, prenosi agencija RIA Novosti.

Prema rečima portparola Kremlja, ovo pitanje je takođe povezano sa planovima za dalju militarizaciju Ukrajine, što znači da su sve ove nedoumice još uvek na dnevnom redu.

"Ruska vojska vrši udare isključivo na vojne i poluvojne ciljeve u Ukrajini. Ne izvode se nikakvi napadi na ukrajinsku civilnu infrastrukturu", naglasio je Peskov.

Ruske snage zauzele Katerinovku

Oružane snage Rusije zauzele su naselje Katerinovka u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), izvestilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Ruska vojska je takođe pogodila ljudstvo i tehniku dve mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine i vojne odbrambene brigade u oblastima Kondrašovke, Kupjanska, Šijkovke Harkovske oblasti, kao i naselja Novoe i Kirovsk DNR.

Kijev će poslati tim u Vašington na razgovore o sporazumu o mineralima

Ukrajina će ove sedmice poslati tim u Vašington na razgovore u vezi s okvirom novog nacrta sporazuma o mineralima koji su ponudili Sjedinjene Države, rekla je zamenica premijera Julija Sviridenko.

"Cilj nam je da se uskladimo u odabiru projekata, pravnim okvirima i mehanizmima dugoročnih ulaganja", navela je Sviridenko na mreži Iks.

Putin: Namerno podstiču nacizam i rusofobiju

U mnogim zemljama namerno podstiču nacizam i rusofobiju i pokušavaju da iskrive ulogu SSSR-a u pobedi, saopštio je predsednik Rusije Vladimir Putin u obraćanju učesnicima međunarodnog foruma "Sećanje na pobednike. 80 godina pobede u Velikom otadžbinskom ratu"“.

"Stotine hiljada ljudi širom sveta, na poziv srca, učestvuju u velikim marševima Besmrtnog puka i u realizaciji drugih patriotskih, kreativnih i informacionih projekata", preneli su njegove reči na sajtu Kremlja.

Ruski lider je istakao da u kontekstu rastućeg nacizma i rusofobije takvo jedinstvo i vernost istini postaju posebno važni, jer se pokušavaju revidirati rezultati rata i iskriviti uloga Rusije u Drugom svetskom ratu.

Tramp: Nastavljaju se pregovori s Rusijom

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da se pregovori sa Rusijom o prekidu vatre u Ukrajini nastavljaju. Pozvao je na brzi završetak rata dok dok je razgovarao s novinarima u avionu.

"Razgovaramo sa Rusijom. Ne volim bombardovanja, bombardovanja traju i traju i hiljade mladih ljudi stradaju svake nedelje. Voleli bismo da prestanu", rekao je američki predsednik.

Tramp je takođe još jednom ponovio da ruske invazije na Ukrajinu ne bi bilo da je on ranije bio predsednik SAD.

"Ovo je strašno i ovo nikada nije trebalo da počne. Ovo se nikada ne bi desilo da sam ja predsednik, 100 odsto", uveravao je američki lider.

Moskva: Oboren dron oštetio prugu u Krasnodarskom kraju

Operativni štab Krasnodarskog regiona saopštio je da je pad pogođenog ukrajinskog drona oštetio železničku prugu i kontakt elektromrežu u Timaševskom okrugu.

"Prema informacijama EDSD Timaševskog okruga, jedan od dronova ukrajinskog režima, koji je bio oboren sistemom PVO, pao je na železničku prugu između sela Kubanec i Tanciura-Kromarenko.

Oštećeni su pruga i kontaktna mreža. Nema povređenih, navodi se u saopštenju.

Rusija: Uništeno 19 dronova tokom noći

Ruske jedinice protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 19 ukrajinskih dronova tokom noći, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Precizira, takođe, da je 13 bespilotnih letelica uništeno iznad Azovskog mora, dok su ostale oborene iznad Krasnodarske i Brjanske oblasti, kao i Krima.

Nakon napada ruskih trupa balističkim raketama na Kijev, Volodimir Zelenski nastavlja da kritikuje "nedovoljnu reakciju" sveta na rusko granatiranje.

Predsednik Ukrajine je objavio statistiku ruskih napada za nedelju dana navodeći da je bačeno više od 1.460 vođenih vazdušnih bombi, skoro 670 jurišnih dronova i više od 30 projektila različitih tipova.

Oružane snage Rusije tvrde da su napale centralnu artiljerijsku bazu ukrajinske vojske, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Predsednik Francuske Emanuel Makron izjavio je da međunarodna zajednica mora biti spremna na odlučnu reakciju ukoliko Rusija nastavi da odbija mirovna rešenja i odlaže okončanje sukoba.

Ruski vojnici su zauzeli su selo Basovka u Sumskoj oblasti, izvestilo je rusko Ministarstvo odbrane. Izvori Ministarstva odbrane Ukrajine ne potvrđuju tu informaciju.

Moskva tvrdi da Ukrajina nastavlja napade uprkos najavi prekida vatre i sporazumu o nenapadanju energetskih objekata. U protekla 24 sata ukrajinski dronovi sedam puta gađali energetske objekte u četiri ruska regiona, tvrdi Moskva

