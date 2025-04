APELACIJA VRAĆA NADU? U stranci uz Marin 10.000 novih članova, nastavlja se borba liderke francuske nacionalne desnice

Donela je istorijsku odluku i sada živi uz policijsku zaštitu.

Foto: AP Photo/Francois Mori

Benedikt de Pertijus (63), predsednica sudskog veća koja je pročitala presudu kojom se liderka francuske nacionalne desnice Marin Le Pen između ostalog onemogućuje da bude birana na pet godina čime je praktično već u prvostepenom postupku ostala bez kandidature za sledeće predsedničke izbore, dobila je od tada seriju smrtnih pretnji preko društvenih mreža.

Prethodno je početkom godine otvorena istraga zbog pretnji smrću koje su tokom procesa dobili troje članova sudskog veća u okviru ovog istog predmeta. Među onima kojima je i tada prećeno, takođe je bila Petrijus. Sve to izazvalo je indignaciju u francuskoj javnosti. Ove pretnje osudili su i sama Marin Le Pen, kao i najviši zvaničnici.

Predsednik države Emanuel Makron, koji se do sada nije izjašnjavao oko presude favoritkinji u sondažama da ga zameni u Jeliseju, juče je na redovnom Savetu ministara, prema rečima portparola francuske vlade Sofi Prima, istakao tri činjenice, naglasivši da je pravosuđe nezavisno, osudivši pretnje sutkinji kao "apsolutno nepodnošljive", na kraju podsetivši da je svako jednak pred sudom jer je pravo isto za sve.

Pre toga je u vlasti izazvala nelagodu izjava premijera Fransoa Bajrua u skupštini da, istina, nema pravo da reaguje na sudsku presudu, ali i da je "kao građanin" uznemiren presudom protiv Marin Le Pen.

Ministar pravosuđa Žerald Darmanen želi "zgusnuti kalendar" u apelacionom postupku koji bi bio kompatibilan s mogućnošću eventualnog kandidovanja za predsedničke izbore sredinom 2027. godine. Mediji prenose da je Makron na istoj poziciji i da iz njegovog okruženja stižu nezvanične informacije da bi, u slučaju da drugostepena presuda ne stigne na vreme, to rizikovalo da od Marin Le Pen stvori "žrtvu sistema", što se procenjuje čak kao vetar u leđa za nju ili bilo koga drugog koji bi u ime stranke "Nacionalno okupljanje" nastupio na izborima.

Poruka koja je u međuvremenu stigla iz Apelacionog suda u Parizu donekle je umirila javnost i ostavila prostor za dašak nade Le Penovoj. Iz drugostepene sudske instance su poručili da će žalbeni postupak voditi tako da bi presuda mogla da se očekuje tokom leta sledeće godine.

To praktično znači da bi apelacioni postupak, u kome se proces praktično vodi ispočetka, mogao da započne najkasnije prvih dana 2006. godine. Računa se da bi mogao da potraje oko dva meseca, kao i da je potrebno oko četiri meseca za odluku. To bi ostavilo dovoljno vremena Le Penovoj da, u slučaju povoljnog ishoda, pripremi kandidturu za predsedničke izbore, ili stranci da spremi zamenu. To je scenario koji su zagovarali čak i politički protivnici Marin Le Pen, u ime kredibilnosti izbornog procesa.

Glavna protagonistkinja aktuelne sudsko-političke krize nastavila je u međuvremenu da se bori u prostoru koji joj je ostavljen. Ističe da je i dalje kandidat. Preko stranica "Parizjena" Marin Le Pen je poručila da će se žaliti Ustavnom savetu i Evropskom sudu za ljudskog prava.

- Iskoristiću sva moguća pravna sredstva na raspolaganju. Neću dozvoliti da budem nadigrana – istakla je.

Istovremeno, uticajni političar Erik Sjoti, koji se otcepio od klasične desničarske formacije i kao koalicioni partner pridružio stranci Le Penove, zatražio je promenu zakona, da se ubuduće ne bi dešavale slične situacije.

- Privremena zabrana kandidovanja posle prvostepene presude predstavlja političku smrtnu kaznu – rekao je Sjoti, istakavši da bi, ukoliko Le Penova ne bi mogla da učestvuje na izborima, "šteta bila nepovratna, i za nju, ali i za francusku demokratiju".

U iščekivanju daljeg razvoja situacije, članstvo "Nacionalnog okupljanja" se mobilše. Iz stranke poručuju da su od trenutka presude dobili novih deset hiljada članova. Peticija podrške Le Penovoj sakupila je više od 300.000 potpisa. Takođe, u centru Pariza se u nedelju organizuje veliki protesni miting gde se očekuje dolazak pristalica iz cele Francuske. Predsednik stranke Žordan Bardela pozvao je članstvo da okupljanje protekne u redu i miru. Od odziva zavisi i koliku će snagu iz javnosti u svojoj daljoj borbi dobiti Marin Le Pen.

Pred njom su sada četiri scenarija. Prvi je da joj uspe žalba i od leta sledeće godine krene u predizbornu kampanju. Drugi, da joj bude potvrđena zabrana ali bez automatskog stupanja na snagu pre žalbe trećoj instanci na Kasacionom sudu, što bi joj takođe dozvolilo da se kandiduje ali s teretom presude koji joj umanjuje izglede. Treća, da joj kazna bude smanjena pa da je u međuvremenu odsluži, jer je već stupila na snagu. Konačno, i četvrta, da prvostepena presuda bude potvrđena, što bi značio i kraj nadanja da bi mogla da učestvuje u trci za šefa države.