"NEĆEMO GA JOŠ DUGO TOLERISATI!" Tramp poludeo zbog Zelenskog - Ovaj čovek ne želi mir...

AMERIČKI predsednik Donald Tramp nazvao je reči šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog da je „sukob u Ukrajini daleko od kraja“ najgorom izjavom, koju SAD više neće tolerisati.

FOTO: Tanjug/AP

On je prokomentarisao članak u kojem Zelenski kaže da je mirovni sporazum sa Rusijom „još uvek veoma daleko“, dok očekuje da će SAD nastaviti da pružaju pomoć Kijevu uprkos pogoršanju odnosa sa Trampovom administracijom.

"Ovo je najgora izjava koju je Zelenski mogao da da i Amerika to neće dugo tolerisati! To je ono što sam ja govorio, ovaj čovek ne želi mir sve dok ima podršku Amerike, a Evropa je na sastanku sa Zelenskim direktno saopštila da ne mogu da završe posao bez SAD. To verovatno nije najbolja izjava u smislu demonstracije sile protiv Rusije. Šta oni misle?“, napisao je Tramp na društvenoj mreži „Trut sošl“ (Truth Social).

Vladimir Zelenski se 28. februara u Beloj kući sastao sa Trampom. Tokom razgovora u prisustvu novinara došlo je do svađe, tokom koje je Tramp ukazao Zelenskom da nepoštuje

Sjedinjene Američke Države, a potpredsednik Džej Di Vens je istakao da je Zelenski zaboravio da zahvali Vašingtonu na podršci koju pruža Kijevu.

Konferencija za novinare nakon njihovog sastanka je otkazana, a nije došlo ni do potpisivanja sporazuma o rudama između Ukrajine i SAD. Tramp je na društvenoj mreži Istina nakon toga objavio da je Zelenski pokazao nepoštovanje i nespremnost da mirnim putem reši ukrajinski sukob.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

MALI ODGOVORIO ŠAROVIĆU I POKIDAO: Primer kako struka matira demagogiju