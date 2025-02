PESKOV OTKRIO JEDAN DETALJ IZ RAZGOVORA PUTINA I TRAMPA: Predsednici SAD i Rusije se složili oko važne stvari

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin i predsednik SAD Donald Tramp saglasni su da se sukob u Ukrajini može rešiti mirnim putem, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: Profimedia

- Postoji saglasnost da je rešenje moguće mirnim pregovorima, ali onda moramo da sačekamo rezultate zajedničkog rada - rekao je Peskov .

Takođe, Peskov je naglasio da poziv predsedniku SAD Donaldu Trampu da dođe u Moskvu ne znači da je pozvan na proslavu Dana pobede.

- Ne, zasad to ne znači. Poziv postoji, a postoji i obostrani poziv, predsednici su to pominjali. Ali, još nema konkretnog razumevanja po ovom pitanju - izjavio je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje da li to što je Putin pozvao Trampa u Moskvu znači mogućnost dolaska američkog lidera na proslavu Dana pobede.

Foto: Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/AP Photo/Evan Vucci

Predsednici Rusije i SAD Vladimir Putin i Donald Tramp obavili su u sredu telefonski razgovor koji je trajao skoro sat i po. Prema rečima Peskova, lideri su razgovarali o pitanjima vezanim za razmenu ruskih i američkih državljana, kao i o rešavanju situacije u Ukrajini. Predsednici su se dotakli i drugih tema: rešenja problema na Bliskom istoku, iranskog nuklearnog programa, bilateralnih rusko-američkih odnosa u ekonomskoj sferi. Putin i Tramp su se dogovorili da nastave lične kontakte, uključujući organizovanje ličnog sastanka.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je kako je prerano govoriti o konkretnim datumima za sastanak ruskog i američkog lidera.

Foto: EPA

- Definitivno postoji potreba da se takav sastanak održi prilično brzo, šefovi država imaju o čemu da razgovaraju. Mnogo je tema na dnevnom redu koje su juče ukratko iznete u telefonskom razgovoru, ali je nemoguće još govoriti ni o kakvim datumima, jer će radovi početi tek ovih dana - saopštio je Peskov.

Pored toga, portparolu ruskog predsednika uputili su pitanje o tome da li su počele pripreme za formiranje pregovaračke grupe za rešavanje situacije u Ukrajini, na šta je Peskov odgovorio potvrdno, dodavši da će svi biti obavešteni "čim predsednik donese odgovarajuću odluku".

