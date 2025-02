KAD ZAKONI KASKAJU ZA TEHNIKOM: Vozač platio putarinu telefonom, pa dobio kaznu, morao da reaguje i Makron

Korišćenje mobilnog telefona za volanom može da dovede do saobraćajne kazne, udesa, ali, ponekad, i burlesknih situacija, kakva se nedavno dogodila u Francuskoj.

Foto: Goran Čvorović

Poznati infulenser koji ima preko dvesta pedeset hiljada stalnih pratilaca na društvenim mrežama, požalio se da je dobio kaznu od 90 evra zbog toga što je mobilnim telefonom u kome ima integrisanu kreditnu karticu platio putarinu, a zbog toga su mu skinuta i tri poena s vozačke dozvole. Ovaj "žalbeni" post tiktotera imao je više od pet miliona pregleda, a u razmršavanje čitave situacije umešao se lično francuski predsednik Emanuel Makron.

Mnogi se pitaju kako je moglo da dođe do ove tragikomične epizode koja ima primese Kafkinih novela. Ali, zakon je tu posve jasan. Francuski paragrafi zabranjuju bilo kakvo korišćenje mobilnog telefona dok se vozač nalazi za volanom. To važi i u slučaju kada je automobil zaustavljen, a motor je u radu. Tako je i u mnogim drugim zemljama.

Da bi se smatralo da vozilo nije u pokretu, motor bi morao da bude isključen. Tek tada može da se posegne za mobilnim. Ali, ko bi se setio na naplatnoj rampi da okrene ključ u nulti položaj, pre nego što se maši za telefon i prinese ga terminalu? Ova naoko krajnje formalna razlika nije pokolebala policajca koji se nalazio u patroli na naplatnoj rampi. Primetio je influensera koji drži u ruci telefon dok je motor brundao, izvukao je notes i napisao kaznu.

Vlasti nisu u relativno zastarelo zakonodavstvo unele izmene koje bi pratile razvoj savremenog društva, kao u pomenutom slučaju, kada je reč o korišćenju mobilnih telefona za plaćanje ili ukucavanju adrese za navigaciju, ukoliko telefon nije fiksiran. Nije ovo prvi put da propisi kaskaju za realnošću. Pre će biti da je zapravo to kaskanje – realnost. A danas se stvari i realnost brzo menjaju.

Tako je postalo i sasvim uobičajeno da se računi, pa i onaj na naplatnoj rampi, plaćaju mobilnim telefonom. Kako što je sasvim prirodno da svi oni koji nemaju ugrađenu navigaciju u svojim automobilima, u te svrhe koriste "pametne" telefone od kojih svaki može precizno da vam pokaže put.

Zanimljivo je da je čak i firma koja eksploatiše francuski auto-put na kome je influenser platio globu donedavno na svom sajtu savetovala korisnicima da putarinu plaćaju – telefonom! Ova preporuka je u međuvremenu obrisana. Jasno je i zbog čega.

Posle onoga što se dogodilo, društvene mreže su se usijale. Pljuštale su kritike, sasipalo drvlje i kamenje na učmalu administraciju, postavljala pitanja zašto policija i žandarmerija ne jure prave kriminalce, već se obrušavaju na običnog čoveka tražeći dlaku u jajetu.

- Plaćao sam više puta do sada putarinu mobilnim telefonom i mislio sam da je to sasvim normalno. Znam puno ljudi koji to rade – poručio je kasnije influenser preko medija.

S druge strane, bilo je i onih koji su izražavali sumnju da je tako nešto zaista moglo da se dogodi.

- Policija se na naplatnim rampama nalazi iz drugog razloga, a ne da bi proverala da li neko putarinu plaća telefonom – ističu skeptični.

Sumnjičavci su tražili i kaznu na uvid, ali je nisu dobili. Ističu da to nije prvi put da se ovakve senzacionalne izjave s identičnim motivom pojavljuju na internetu, ali da do sada još nisu videli uverljiv dokaz za to. Kažu i da takve objave značajno podižu posećenost naloga. Prethodnu takvu vest znatiželjnici su, ističe se, pregledali dva miliona puta. Ima i onih koji misle da se ovakve vesti umnožavaju, sve sa ciljem da upravo dođe do promene strogog zakonodavstva.

Francuski predsednik Emanuel Makron nije dovodio u sumnju izrečeno i brzo je reagovao povodom najnovije epizode kažnjavanja vozača na naplatnoj rampi. Obećao je da će zakon do kraja godine biti promenjen.

- Video sam vašu objavu. Imate pravo. U 2025. godini treba da imamo mogućnost da plaćamo putarinu telefonom. Prosledio sam dosije ministarstvu unutrašnjih poslova i to će se rešiti. Hvala vam što ste nam skrenuli pažnju – poručio je Markon preko društvenih mreža, dok je resorni ministar Brino Retajo potvrdio da će postupiti po predsednikovom nalogu.

Influenser je posle toga istakao da se "zahvaljujući njemu menjaju zakoni." Ali, do eventualne promene paragrafa, kazne će i dalje morati da se plaćaju, a to, bez obzira na javnu podršku predsednika, neće moći da izbegne ni ovaj tiktoker.

KAZNA ZBOG SLUŠALICA

Zakoni nekome u pojedinim situacijama deluju prestrogo, pa ume da dođe i do zanimljivih situacija kada ih policajci rigorozno primenjuju. Mnogima je tako nepoznato da je u Srbiji pešacima zabranjeno da koriste mobilni telefon kada prelaze pešački prelaz, koji mora da se pređe najkraćim putem, bez zastoja i zadržavanja. Razlog za zabranu telefona je da bi pešak ostao aktivan i usredsređen učesnik u saobraćaju. Vašem novinaru je poznat slučaj pešaka koji je kaznu pre nekoliko godina platio zato što je u Beogradu prelazio pešački prelaz na zelenom svetlu dok je imao konektovane slušalice na ušima.

PORUKE UVEĆAVAJU RIZIKE

Istraživanja su u Francuskoj pokazala da korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje povećava rizik od izazivanja saobraćajne nesreće tri puta, a čitanje SMS poruke čak 23 puta. I pored toga, 80 odsto vozača je priznalo da im se dešava da telefoniraju ili konsultuju poruke dok voze. Bilo je i slučajeva kada policija vozača u prekršaju zatekne s dva telefona. Zakon ovde zabranjuje korišćenje mobilnog čak i kada se ne drži u ruci, već se veza ostvaruje preko slušalica ili zvučnika. Jedina mogućnost za telefoniranje tokom vožnje je da postoji ugrađen sistem unutar vozila kojim je ozvučena cela kabina. Pa i tada, ističu stručnjaci, postoji povećana opasnost od udesa, jer je pažnja smanjena. Mobilni telefon može da se koristi za navigaciju, ali samo ako je fiksiran na držaču i postavljen tako da se pogled ne skreće s puta. Za svako dodirivanje ekrana ili unošenje promene pravca, kola moraju da se zaustave na za to propisanom mestu, a motor ugasi. Znate li nekoga koji to zaista i radi?

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin