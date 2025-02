TIM američkog predsednika Donalda Trampa veruje da u Ukrajini treba da budu organizovani izbori, kako bi pobednik mogao da se uključi u dijalog sa Rusijom, prenosi Rojters pozivajući se na neimenovane izvore.

FOTO: Tanjug/AP

Prema njihovim rečima, zvaničnici Bele kuće i Trampov specijalni izaslanik za Ukrajinu Kit Kelog su poslednjih dana razgovarali o tome kako da ubede Kijev da izađe na izbore u početnoj fazi primirja sa Moskvom. Razgovaralo se i o tome da li treba postići prekid vatre pre pokušaja postizanja dugoročnijeg sporazuma.

Kelog je za Rojters rekao da je održavanje izbora u Ukrajini važno.

- U većini demokratskih zemalja izbori se održavaju tokom rata. Mislim da je važno da to urade. Mislim da je to dobro za demokratiju. To je lepota snažne demokratije, kada imate više od jedne osobe koja bi potencijalno mogla da se kandiduje - rekao je on.

AP Photo/Efrem Lukatsky)

Predsednik Vladimir Putin istakao je ranije da je legitimitet Zelenskog istekao u maju.

Šef ruske države je napomenuo da „možete da pregovarate sa bilo kim, ali zbog svoje nelegitimnosti on (Zelenski) nema pravo ništa da potpiše. Konačni sporazum moraju da potpišu samo legitimni predstavnici ukrajinske strane, ukazao je šef države.

(Sputnjik)