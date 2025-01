Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev napisao je na svom Telegram kanalu da "nemački" scenario za rešavanje situacije u Ukrajini, slično stvaranju Istočne i Zapadne Nemačke, nema nikakve šanse.

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev napisao je na svom Telegram kanalu da "nemački" scenario za rešavanje situacije u Ukrajini, slično stvaranju Istočne i Zapadne Nemačke, nema nikakve šanse.

- U iščekivanju aktivnosti Trampovog tima vezanih za Ukrajinu, ne nedostaje malo verovatnih 'scenarija za rešavanje (sukoba)' koji dolaze iz drugih mesta. Za sada ne vrede ništa, jer je jedan konkretan predlog mnogo važniji od sto hipoteza - napisao je Medvedev.

Ipak, kako je naveo, posebno se ističe tzv. nemački scenario, "o kome se sada ponovo raspravlja". Prema njegovim rečima taj scenario podrazumeva raspad Ukrajine u nešto poput Zapadne i Istočne Nemačke, gde je, naravno, uloga Zapadne dodeljena "Banderinom Kijevu", dok Istočna podrazumeva "ruske zemlje koje su se vratile kući".

- Očigledno je zašto se takav scenario pojavio, uprkos tome što nema šanse. Odgovor je jednostavan: sa njim je lakše pomiriti rukovodstvo nelegalnog kijevskog režima sa najbesnijim neonacistima - ocenjuje Medvedev, pritom ukazujući na to koliko godina je Zapadna Nemačka izdržala, nakon čega je "odjednom progutala Istočnu".

- Istina, autori (takvog scenarija) ne žele odmah da kažu da: a) kako god to posmatrali, ponovno ujedinjenje Nemačke je bilo zasnovano na želji Nemaca da ponovo ujedine svoju zemlju, koristeći nemoć tadašnjih sovjetskih vođa. A šta je sa ovim ovde? Ispada da bi Rusija u budućnosti trebalo da preda sav svoj narod nesolventnom 'Banderostanu'? - napisao je on.

On dodaje i da pomenuti autori prećutkuju činjenicu da se nakon ujedinjenja dve Nemačke, etničko nemačko stanovništvo bar formalno ponovo ujedinilo (ne računajući Austriju i druge etničke grupe koje govore nemačkim jezikom u Evropi).

- Predloženi scenario predviđa potpuno pokvarenu ideju o novoj podeli jednog slovenskog naroda, o čemu je u principu nepristojno govoriti naglas - ističe Medvedev i dodaje:

- O Ustavu i volji ujedinjenog naroda naše zemlje da i ne govorim. To znači da je jedina nada da Rusija propadne. A to je upravo ono što bi nekako trebalo da razveseli ranjeni ponos neonacista, kojima bukvalno gori tlo pod nogama. Pa onda samo recite to naglas, gospodo! - poručio je ruski zvaničnik.

Na kraju, razgovor o "nemačkoj opciji" svodi se na jednostavnu formulu koja je ranije izrečena - o nacionalnoj pripadnosti spornih teritorija se ne govori u pregovorima.

- Ali ovo nije rešenje zasnovano na modelu 'dve Nemačke'. A u istorijskoj perspektivi, takozvana nemačka opcija je moguća samo u vidu direktne aneksije ostataka maloruskih zemalja bivše Ukrajine 'velikoj' Ruskoj Federaciji. I to je svima jasno. Čak i zoološkim rusofobima poput odvratnog Blinkena i patentiranim idiotima poput žutokosog Džonsona - zaključio je Medvedev.

