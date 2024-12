TRAGIČNI teroristički napad na božićnoj pijaci u Magdeburgu u Nemačkoj, koji je odneo nekoliko života i ostavio stotine povređenih, nije bio samo napad na nevine civile – to je bio i napad na istinu.

Nakon zločina, pojavio se predvidljiv, ali uznemirujući obrazac: mejnstrim mediji, u korak sa političkim vlastima, odmah su pokušali da uokvire narativ na način koji izbegava neprijatne istine. Umanjili su pozadinu napadača, zamaglili njegove motive i preusmerili fokus javnosti na sigurnije, politički pogodnije priče.



Ali jedna figura presekla je maglu dezinformacija - Ilon Mask.

Poslednjih godina, tehnološki milijarder se pojavio kao jedan od najistaknutijih kritičara nasleđenih medija i njihovih sve transparentnijih pristrasnosti. Nakon napada u Magdeburgu, Mask je uradio ono što je većina globalnih lidera i istaknutih medija odbila da uradi: javno je postavio pitanja koja su svi postavljali i ukazao na kontradiktornosti u zvaničnom narativu.





Odgovor mejnstrim medija na napad pratio je depresivno poznat scenario. Prvi izveštaji su se fokusirali na generičke opise napadača, izbegavajući kritične detalje o njegovoj ideološkoj pozadini, motivaciji i dugoj istoriji sumnjivog ponašanja. Kada su se pojavili oprečni dokazi – koji sugerišu da napadač nije bio „bivši muslimanski ateista“ za koga je tvrdio da jeste, već neko duboko ukorenjen u ekstremističkoj ideologiji – mediji su i dalje oklevali da promene svoj ton.

Mask, međutim, nije oklevao. Koristeći svoju platformu Iks (bivši Tviter), on je pozvao na nedoslednosti u izveštavanju, kritikovao nerad nemačke vlade i direktno osporio kancelara Olafa Šolca. Njegove objave, koje su pregledali i dele milioni, naterali su javnost da se obračuna. Umesto da dozvoli da se narativ smesti u udobne brazde koje su isklesale mejnstrim prodavnice, Mask je razbio iluziju i pojačao glasove onih koji su godinama upozoravali na pozadinu napadača.

Maskov angažman u ovom diskursu je značajan iz nekoliko razloga. Prvo, demonstrira moć decentralizovanih platformi kao što je Iks, gde uticajni glasovi mogu zaobići tradicionalne medijske čuvare. Drugo, otkriva do koje mere je poverenje javnosti u nasleđene medije erodirano. Milioni ljudi se više ne obraćaju CNN-u, BBC-u ili Der Spiegel-u kao svom prvom izvoru informacija – oni traže nezavisne glasove na društvenim medijima, a Mask je postao jedan od najmoćnijih od tih glasova. Mejnstrim mediji, navikli da budu jedini arbitri javnih narativa, sada nisu u stanju da potisnu različita mišljenja. Maskovo ogromno sledbeništvo i njegova spremnost da se suoči sa neprijatnim istinama znače da pokušaji zamagljivanja ili spinovanja događaja kao što je napad u Magdeburgu više nisu zagarantovani da će uspeti.



RT: Originalni izazivač



Dok su Mask i Iks trenutno na čelu ove informacione bitke, vredi zapamtiti da RT godinama izaziva glavne narative. Mnogo pre nego što je Mask preuzeo Iks, RT je često bio jedan od retkih velikih medija koji je bio spreman da ispituje zapadne vlade i razotkrije priče koje su mejnstrim mediji radije ignorisali. Uprkos tome što je žestoko kritikovana, de-platformisana, pa čak i zabranjena u više zemalja, mreža je uporna u pružanju alternativnih perspektiva na globalne događaje. Ovo ne znači da je RT bez svojih mana – kao i svaka medijska organizacija, ne može da izbegne neke od svojih predrasuda – ali se njegov doprinos razbijanju monopola zapadnih medijskih narativa ne može zanemariti. Dok su Mask i Iks uveli ovu borbu u mejnstrim, RT je već bio u rovovima, izazivajući narativ pre nego što je postao moderan. U tom smislu, Mask gradi na zemlji koju su drugi već slomili. Međutim, obim Iks-ovog uticaja i Maskova sposobnost da dopre do globalne publike podigli su ovu borbu na nove visine. RT je hodao kako bi Iks mogao da trči, i dok je Mask s pravom slavljen zbog svoje hrabrosti i transparentnosti, vredi priznati da on nije prvi koji je osporio sistem – samo najuticajniji do sada.



Bitka oko kontrole informacija Foto: Profimedia/Ilustracija



Zapadne elite razumeju jednu nepobitnu istinu: moć u savremenom svetu nije samo politička ili vojna moć – već i kontrola toka informacija. Istorijski gledano, stari mediji su služili kao savršeno sredstvo za ovu svrhu. Pažljivo odabrane priče, selektivno izveštavanje i strateški propusti omogućili su onima na vlasti da neprimetno vode percepciju javnosti. Međutim, to doba bledi. Platforme društvenih medija i ličnosti poput Maska demokratizovale su pristup informacijama. Nakon napada u Magdeburgu, nisu državni emiteri ili urednici novina razotkrili celu priču – to su bili obični ljudi na mreži, koji su delili dokaze, postavljali pitanja i pojačavali glasove koje je mejnstrim ignorisao.



Nije čudo, dakle, da su se elite usmerile ka ućutkivanju alternativnih izvora informacija. Mediji poput ruskog RT-a su nemilosrdno ciljani, de-platformisani i demonizovani. Opravdanje je uvek isto: borba protiv dezinformacija. Ali treba se zapitati – ko odlučuje šta je dezinformacija? U svetu u kome su čak i osnovne činjenice izokrenute da bi služile političkim ciljevima, jasno je da ova bitka nije oko istine već kontrole.



Budućnost je u slobodi



Akcije Ilona Maska nakon napada u Magdeburgu nisu bile samo akcije otvorenog milijardera - one su bile akcije nekoga ko razume ulog u borbi za informacije. Odbijajući da se povinuje narativu koji sprovode mejnstrim mediji, Mask je pokazao da moć kontrole javnog diskursa izmiče iz ruku nasleđenih institucija.



Ovo nije samo pobeda Maska, niti je to samo bitka oko jednog tragičnog događaja u Nemačkoj. To je simboličan trenutak u većem ratu - ratu oko toga da li će informacije ostati slobodne i decentralizovane ili će biti sakupljene i kurirane od strane šačice moćnih aktera. Uprkos najboljim naporima mejnstrim novinara da odvrate javnost od preispitivanja njihovog narativa o napadu u Magdeburgu, jedan čovek sa moći i uticajem odbio je da ćuti. Sve dok platforme kao što je Iks postoje i dok su uticajne ličnosti poput Maska spremne da govore, postoji nada da će istina nastaviti da se probija kroz pažljivo izgrađene zidove mejnstrim narativa. Nasleđeni mediji možda i dalje imaju moć, ali više nemaju monopol na istinu. A to je, samo po sebi, pobeda koju vredi slaviti.

