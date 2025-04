"NEĆE SRBIN DA MU NEKO RUŠI I SRUŠI DRŽAVU!" Vučić: Kad Srbima kreneš da rušiš državu, sve se okrene preko noći!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić bio je gost specijalnog izdanja Nacionalnog dnevnika na TV Pink u 22 sata.

Vučić je rekao da je imao izuzetno važne razgovore sa Emauelom Makronom i da bileteralna saradnja sa Francuskom raste.

- Tek planiram da se vidim sa predsednikom Trampom i predsednikom Putinom u najskorije vreme. Zahavalan sam na bratskoj podršci Viktoru Orbanu i Robertu Ficu. Pružili su podršku prosperitetnoj, ali slobodnoj i nezavisnoj Srbiji - rekao je Vučić.

Misli da je svenarodni skup od izuzetne važnosti jer će determinisati političku scenu Srbije, ali i život građana do 2031. ili 2035. godine.

- Uveliko se spremam za subotu. Mislim da se ljudi sve više okreću racionalnom, pametnom delu političkog diskursa koji mora da pronalazi rešenja za budućnost da nas izvuče iz krize koja nam je nametnuta delimično spolja i iznutra. Napravili smo neki plan i sada je potrebno napraviti još jedan plan za budućnost, plan za prosečne plate od 2.000 evra, za veće penzije, uglavnom jedan ozbiljan zadatak. Posebno bih se obratio ženama koje su sve ovo iznele na svojim leđima. Bilo je mnogo teško kada sam doneo odluku o smanjenju plata i penzija, malo ko mi je verovao, ali danas mi ljudi veruju, jer vide šta se dogodilo. Danas smo jedna od najbrže rastućih ekonomija - kazao je on.

Pogodno tle za obojenu revoluciju je nesuprostavljanje, kaže on i dodaje da je to naučio od "kineskih prijatelja".

- Tada progone ljude, tada bi da tuku ljude i ubijaju, tada misle da su dovoljno moćni, pogotovo u čoporu. Meni je već u decembru bilo sve jasno i trebalo je ranije da krenemo u političko suprotstavljanje, jer smo se pravili da verujemo da postoje neki zahtevi. Trebalo je jasnije da krenemo u političko suprostavljanje. Kako moć blokadera pada zahtevi su sve širi. Više niko i ne zna šta traže - izjavio je Vučić.

Šesti zahtev blokadera je direktno Kurtijev, tvrdi.

- Njegov potrčko je napisao saopštenje, a ovi su se na to upecali kao somovi na durdubak - rekao je Vučić.

Ističe da je ušao i sa mantilom i maskom na odeljenje intenzivne nege u Nišu.

- To nije visokosterilna soba, bio sam adekvatno, nisu bakterije buve pa da skaču. Ja sam želeo da pokažem brigu, ljubav i pažnju prema građanima Severne Makedonije - rekao je on.

Kaže da je na odeljenje intenzivne nege ušao "na silu".

- Ja sam kriv, pa me hospitalizujte, uhapsite ili ubijte - rekao je on.

Kaže da ljudi preko noći razumeju kad vide da im neko ruši državu.

- Srbi su uvek imali neverovatan odnos prema državi. Država mu je kriva za sve sitnice, ali kad mu rušiš državu uvek će biti na strani države. Kada Srbi vide, građani Srbije, kada naši ljudi vide da im neko ruši državu i odjednom svom snagom kreću da brane državu! Srbi nisu brojčano veliki narod, ali su Srbi državotvorniji narod od mnogo brojčano većih naroda. Uvek su imali taj neverovatan odnos prema državi. I sve može ali kad mu rušiš državu, on će uvek da bude na strani države! Neće Srbin da mu neko ruši i sruši državu! - kazao je on.

Ukazuje na isticanje krvave šake.

- Čudio sam se kako neko može da bude tako smeo, znajući da su prepisali iz Albanije i Amerike, ali vi s lakoćom pretite ubistvom. Onda je neko odgovorio srednjim prstom. Niti sam se bavio time niti organizovao. Kakvi ste licemeri - taj srednji prst ste nam stavljali svuda zbog litijuma, i tad im je bilo simpatično. A kad je neko drugi to ponovio - onda se gade tome. Ja sam ponosan na naš odgovor, a to nije bilo 'vi ste ubice'. Odgovorili smo strpljenjem, poštovanje, trudili se da ispunjavamo nepostojieće zahteve. Kad vidite brojače, koliko je njihovih ljudi prošlo kroz dokumentaciju. Zanimao ih je samo četvrti zahtev - pare za profesore - tvrdi Vučić.

Studenti su na početku imali podršku 75 odsto stanovništva, navodi, ali ta podrška pada jer su "ljudi videli da svi procesi vode ka rušenju države".

- Zato je pokrete otpora obojenoj revoluciji sve jači. Neće i ne da Srbin da mu neko ruši i sruši državu - rekao je on.

Pojedini profesori i dekani znaju da će morati da snose odgovornost, navodi.

Ističe da se čopor osili kad nema otpora.

- Onda su organizovali Obrenovac, Kraljevo, Bogatić... Poseban pik imaju na žene. A onda smo došli do Niša - neko je organizovao zločin - objasnio je.

Kaže da je zločin u Nišu bio prevashodno u zabrani slobode kretanja, okupljanja.

- To su vitalne i ključne građanske i ustavne slobode. Ljudi se danas plaše mnogo manje nego pre dva meseca. Ljudi neće više da idu na prebijanje, a da se ne brane - rekao je on.

Večeras oko 23 i 15 ide u Ćacilend.

- Oni nemaju Rolekse, ne žive kao bubreg u loju. Idem da ih obiđem i da im izrazim svoje divljenje. Meni su naduvali dušek da mogu u drugoj sobi da spavam u Predsedništvu. Moram da dočekam traktoriste koji su spasile živote mnogih u našoj zemlji - naveo je on.

Ističe da je velika opasnost da "sebe zaustavimo" i dodaje da će klečati na kolenima da do osvete ne dođe.

- Mi moramo da sačuvamo zdravu i normalnu Srbiju. Što ne znači aboliciju za one koji su počinili najteža krivična dela. U svoj toj 'represiji' nijedan pendrek nismo podigli, u odnosu na sve ostale evropske zemlje. A nijedan skup im nije najavljen, dakle, kriminalan je, jer je održan suprotno zakonima ove zemlje, pritom rušeći Ustavno pravo svakog građanina na slobodno kretanje. Za batinanje ljudi, za uništavanje imovine, za onemogućavanje na školovanje... Kako mislite, da ih pomilujem, onako "an ženeral" - kazao je Vučić.

Ne brine ga pretnja glogovim kocem, već to što to "plenumaška pravda".

Pozvao je ljude da se u subotu suprostave teroru, ljotićevcima, neoboljševicima.

- Oni bi da nema sudova, već da vam oni sude - rekao je on.

Kaže da ljudi iz SNS veoma vredno rade i da ne zna koliko će ljudi biti na skupu, ali da mu to nije najvažnije.

- Znam kako diše naš narod, odlično to razumem - kazao je on.

Svi zahtevi će biti usklađeni sa Ustavom i zakonskim normama, navodi on.

- Tražićemo poštovanje Ustava i zakona. Na tome rade ljudi i iz Pokreta, a pomažu im naši najbolji pravnici. Sa tim ćemo izaći u subotu i verujem da će se svaki normalan čovek u Srbiji saglasiti sa tim - rekao je on.

Kaže da mu je majka kao malom govorila da se u zlu ne ponizi, a u dobru ne ponese.

Najveća navalu za ulazak u Pokret imaju u Nišu, tvrdi on.

- Hoće da pokažu da sve može da bude drugačije - rekao je Vučić.

Najavio je skupove u budućnosti.

- Niš, pa Novi Sad, pa Kragujevac i tako... Moramo da dižemo Pokret do 28. juna, a 28. juna ćemo da pokažemo da se Srbija izlečila od mnogih bolesti i da pokušamo da do kraja godine budemo prva zemlja u Evropi po stopu rasta. Nisam optimista, samo sam borac - kazao je on.

Kaže da je SNS "stub pokreta".

- Ovo je prilika da dođu ljudi koji nisu članovi stranke - kazao je on.

Kaže da je Dražen Živković, koji je napisao da "u politici, kao i u šahu, postoji razlika između običnog poteza i minijature – one savršeno izvedene, kratke partije u kojoj se protivnik zatekne, porazi i ostane bez odgovora. Takve partije ne traju dugo, ali se pamte zauvek. Upravo takvu igru vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić", Srbin iz Crne Gore.

- Ovo je bilo mnogo teško, nikada teže nije bilo, teže od partije šaha, jer je protivik bio moćniji, dominantniji u novcu, u sili, u podršci RTS i medijski dominantiniji - reka oje on.

Beskrajno se zahavlio građanima na "ogromnoj podršci".

- I ja sam zabrinut. Iste me brige muče kao i vas, ali ću zbog vas i naše Srbije i zajedno sa vama biti nepokolebljiv u borbi da svaka naša majka, ćerka i unuka može da zamisli bolju budućnost za sebe i svakog iz njihovih porodica. Sam ništa ne bih mogao. Vi ste moja snaga. Ništa ne može da me uplaši u borbi za pristojnu Srbiju. Boriću se za svako dete da može da pohađa nastavu, boriću se i za one koji su nam naneli veliko zlo u prethodnih nekoliko meseci - kazao je.

Poručio je onima koji su činili teška krivična dela da će odgovarati.

- Pokušali su da nam sruše državu. Nisu uspeli i nikada neće uspeti. Dođite svi na veliki skup da pokažemo da se ne bojimo. Nekoliko stotina, nekoliko hiljada... Nije važno koliko ljudi. Srbin nikome svoju državu ne da i nikada neće dozvoliti da je sruše - rekao je on.-