RAT u Ukrajini – 1.142. dan.

Foto MO Rusije

Hronika ratnih dešavanja: Rusi prodiru u Sumi; Žestoke borbe u Totrecku i ka Bogatiru (MAPA)

Tokom jednog dana, snage PVO su uništile 48 ukrajinskih bespilotnih letelica u 7 regiona Rusije, uključujući i Moskovsku oblast. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su Oružane snage Ukrajine izvele 11 udara na energetske objekte, posebno na Krasnodarskoj teritoriji i Brjanskoj oblasti. Od artiljerijskog granatiranja u DNR jedna osoba je poginula, a 12 je ranjeno.

Ilustracija telegram rybar





Vazdušno-kosmičke snage Rusije izvele su više od 100 udara bespilotnih letelica na ciljeve u 9 regiona Ukrajine. Uveče je došlo do eksplozija na teritoriji Kramatorska, Družkovke i Slavjanska - napadnuti su remontne baze i kontrolni punktovi za dronove, PVO sistemi Oružanih snaga Ukrajine. Na udaru su bili vojni aerodromi Uman, Starokonstantinov i Bela Cerkov. U Čugujevu su ruske snage pogodile remontnu bazu jedne od jurišnih brigada Oružanih snaga Ukrajine na teritoriji mlekare. U Nikolajevu je oštećeno nekoliko objekata. U Dnjepropetrovsku je tokom dana došlo do snažne eksplozije.

Ofanziva Oružanih snaga Rusije se nastavlja na Kurskom pravcu. Ministarstvo odbrane Rusije potvrdilo je oslobađanje Žuravke, a vojne operacije nastavljaju da se prebacuju na teritoriju Sumske oblasti.

Ilustracija telegram rybar

Na pravcu Ugljedar, Oružane snage Rusije imaju taktičke uspehe u oblasti trougla Burlatskoje-Volnoe Pole-Ševčenko. U Fjodorovki se vode žestoke borbe u južnom delu sela. Jurišni odredi duž istočne obale reke. Mokrije Jali kreću se na sever da bi stigli do pozadine garnizona ukrajinskih oružanih snaga. Južno od Otradnog napreduje se u oblastima širine do 3-4 km i do 1 km duboko u odbranu VSU. Oružane snage Rusije sve su bliže Bogatiru. U rejonu Aleksejevke ruska vojska je uspela da napreduje 200 m i zauzme deo neprijateljskih položaja.





Ilustracija telegram rybar

Na Pokrovskom frontu u Kotlinu, Peščanoj, Ševčenku, vojne operacije su ušle u pozicionu fazu. Aktivnije borbe se nastavljaju na severnoj periferiji Lisovke, ali ni ovde nema značajnijih promena. Glavna bitka se nastavlja južno od reke Volčje. Ruska vojska je započela juriš na Kotljarovku. U susednom Troickom, ruski jurišni odredi isterali su VSU iz školske zgrade na zapadnoj periferiji sela. Jugozapadno od Bogdanovke, Oružane snage Rusije grizu odbranu Oružanih snaga Ukrajine.

Eksplozije u bazi kod Kijeva

U Kijevskoj oblasti izvedeni su napadi na vojnu bazu i pogon za proizvodima za Oružane snage Ukrajine, rekao je za Sputnjik Sergej Lebedev, koordinator proruskog pokreta otpora iz Nikolajeva.

-Eksplozije u Kijevu.... Eksplozija u Višgorodskom okrugu – u pravcu Starih Petrovcev. Saopštavaju da je napad izveden u blizini vojne baze. Tamo postoji čak i letnji bioskop. Eksplozija u Brovarskom okrugu – u pogonu sa vojnim proizvodima, rekao je sagovornik agencije.

Borbe na Belgorodskom frontu: Vojska i Vazduhoplovstvo čistite Demidovsku oblast (VIDEO)

Vazdušno-kosmičke snage Rusije i borci iz 34. brigade uništavaju militante Oružanih snaga Ukrajine u pograničnom području.

Udarni helikopteri napadaju položaje VSU u šumskim pojasevima kod sela i "zmajevih zuba", njihovu vatru prilagođavaju borci 34. brdske brigade.

Operateri dronova razbili su ofanzivu VSU u pravcu Kramatorska (VIDEO)

Upravljači bespilotnih letelica grupe trupa „Jug“ pokrivali su gomilu kamuflirane opreme.

Udari FPV dronova uništili su dva tenka i dva borbena vozila pešadije VSU.

Uništen glavni ukrajinski pogon za proizvonju municije

O tome je za novine rekao komandir čete bespilotnih letelica 104. brigade ukrajinske teritorijalne odbrane Anton Serbin.

-Tokom 2024. godine, pogoni Zvezda (barut) i Impuls (detonatori) su granatirani nekoliko puta, uključujući i 31. decembra 2024. kada je na njih ispaljeno 13 balističkih projektila, piše izdanje.

-Naš glavni nacionalni pogon za proizvodnju municije je uništen, rekao je Serbin.

Izveštaj Ministarstva odbrane Rusije: VSU izgubio više od 1300 vojnika za dan

Ruske snage pogodile su infrastrukturne objekte vojnog aerodroma i skladišta raketnog i artiljerijskog oružja ukrajinske vojske;

Ruski sistemi PVO oborili su devet navođenih avio-bombi „JDAM“, raketu sistema „hajmars“ i 200 dronova ukrajinske vojske;

Ukrajinska vojska izgubila je do 330 vojnika u zoni odgovornosti grupe „Jug“;

Ukrajinska vojska izgubila je do 430 vojnika u zoni odgovornosti grupe „Centar“;

Ukrajinska vojska izgubila je više od 250 vojnika u zoni odgovornosti grupe „Zapad“;

Ukrajinska vojska izgubila je do 170 vojnika u zoni odgovornosti grupe „Istok“;

Ukrajinska vojska izgubila je do 90 vojnika u zoni odgovornosti grupe „Dnjepar“;

Ruska grupa „Sever“ likvidirala je do 105 ukrajinskih vojnika na belgorodskom pravcu.

Izveštaj MO za Kursku oblast: VSU izgubio 420 vojnika (MAPA)

Oslobođeno je mesto Žuravka u Sumskoj oblasti Ukrajine;

Ukrajinske snage su u poslednja 24 sata na kurskom pravcu izgubile više od 420 vojnika;

Ukupno od početka borbi snage Kijeva su izgubile više od 73.000 vojnika.

Rusija i SAD razmenile zatvorenike, Petrova za Karelinu

Federalna služba bezbednosti Rusije potvrdila je da je ruski državljanin Artur Petrov, uhapšenog na Kipru na zahtev Sjedinjenih Država razmenjen ma aerodromu Abu Dabi za Kseniju Karelinu, državljanku Sjedinjenih Država, osuđenu u Moskvi za izdaju.

Petrov je na zahtev američkih agencija za sprovođenje zakona priveden 2023. godine na Kipru i izručen prošle godine, gde je optužen za kršenje zakona o kontroli izvoza. U Sjedinjenim Državama mu preti kazna do 20 godina zatvora.

Karelina je pomilovana ukazom ruskog predsednika Vladimir Putin. Osuđena je na 12 godina zatvora opšteg režima "zbog veleizdaje u vidu pružanja finansijske pomoći stranoj državi".

Grupa "Vostok" porazila brigade AFU

Grupa "Vostok" je napredovala u dubini neprijateljske odbrane, porazila brigade AFU u DNR, gubici neprijatelja u zoni grupe iznosili su do 170 vojnika i samohodaca Cezar, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

- Jedinice grupe trupa Vostok nastavile su da napreduju u dubinu odbrane neprijatelja, porazile su ljudstvo i tehniku dve mehanizovane desantne jurišne brigade Oružanih snaga Ukrajine i brigade tero-odbrambenih snaga u regionima naselja Poddubnoje, Bogatir, Ševčenko. Gubitci uključuju: 170 vojnika, oklopno borbeno vozilo, osam automobila i dva topova poljske artiljerije, uključujući samohodnu artiljerijsku instalaciju Cezar kalibra 155 mm francuske proizvodnje - prenosi RIA.

Ruske snage zauzele Žuravku u Sumskoj oblasti

Oružane snage Rusije zauzele su Žuravku u Sumskoj oblasti, saopštilo ke rusko Ministarstvo odbrane.

Kako se navodi ruska vojska je porazila formacije ukrajinskih snaga u oblastima naselja Gornal i Olešnja.

U ruskom napadu dronovima povređeno 12 osoba u dva ukrajinska grada

Sutra konsultacije Ukrajine i SAD o mineralima

Konsultacije o sporazumu između Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država o mineralima počeće sutra, saopštila je potpredsednica ukrajinske vlade za evropske i evroatlantske integracije, Olga Stefanišina.

Na konferenciji za novinare u Briselu naglasila je da trenutno nije u mogućnosti da podeli detalje o tehničkim konsultacijama, ali je najavila da će informacije biti dostupne sutra.

Istakla je da sporazum neće uticati na postojeće obaveze Ukrajine, uključujući one u okviru programa makrofinansijske pomoći Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Počeo sastanak SAD i Rusije o radu ambasada

U Generalnom konzulatu Rusije u Istanbulu počeli su pregovori delegacija Rusije i Sjedinjenih Država o normalizaciji rada ambasada dveju država.

Rusiju na sastanku predstavlja ambasador u Vašingtonu Aleksandar Darčijev, a američku delegaciju zamenica pomoćnika državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Sonata Koulter.

Rubikon uništava neprijateljsku tehniku u Kurskoj

Ekipe FPV dronova iz centra "Rubikon" nastavljaju da uništavaju neprijateljsku tehniku u pograničnim delovima Kurske oblasti.

Uništena najmanje tri bataljona 67. motorizovane brigade ukrajinske vojske

Pripadnici 83. desantno-jurišne brigade ruske vojske razbili su najmanje tri bataljona 67. motorizovane brigade ukrajinske vojske, rekao je za Sputnjik načelnik obaveštajne jednice sa kodnim imenom „Gliba“.

Kako je rekao, protivnik je pretrepeo značajne gubitke u ljudstvu, a uništena im je i oklopna tehnika, tenkovi, ariterijsko oruže i automobili. Takođe, uništeni su punktovi za upravljanje drnovima i radari.

Ukrajina koštala zapadne zemlje 2,4 milijarde dolara

Osam meseci održavanja ukrajinskih trupa u Kurskoj oblasti koštalo je Kijev i njegove zapadne partnere 2,4 milijarde dolara, sledi iz podataka ruske grupe „Sever“, kao i podataka iz otvorenih izvora.

Ukrajina je za osam meseci obezbeđivala podršku grupi od 60.000 vojnika.

Prema proračunima, održavanje ukrajinske grupe koštalo je 2,4 milijarde dolara. Ovaj iznos je uključivao plate, hranu, odeću i druge troškove, koji su u proseku iznosili oko pet hiljada dolara po vojniku mesečno.

Ministarstvo odbrane Rusije je u martu saopštilo da su ukupni gubici Oružanih snaga Ukrajine u Kurskoj oblasti, ranjenih i poginulih, iznosili više od 70 hiljada vojnika.

Tokom borbi u Kurskoj oblasti ukrajinske trupe izgubile su hiljadu i po jedinica tehnike NATO-a ukupne vrednosti oko 2,7 milijardi dolara.

"Dnjepar" napao kontrolni punkt

Jedinica grupe „Dnjepar“ napala je kontrolni punkt Oružanih snaga Ukrajine kod grada Orehov u Zaporoškoj oblasti. U napadu je uništen kamion, a ukrajinski vojnici pretrpeli su značajne gubitke, saopštili su u grupi.

"Jug" uništio dva tenka i dva borbena vozila pešadije

Pripadnici ruske grupe "Jug" uništili su dva tenka i dva borbena vozila pešadije ukrajinske vojske na kramatorsko-druškovskom pravcu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

"Istok" uništio šest punktova za upravljanje bespilotnim letelicama

Načelnik pres centra grupe "Istok" Aleksandar Gordejev saopštio je da je u zoni odgovornosti grupe uništeno šest punktova za upravljanje bespilotnim letelicama.

Grupa je oborila i dve bespilotne letelice avionskog tipa.



Kineski vojnici u Ukrajini

Zelenski tvrdi da ukrajinski obaveštajci imaju informacije o 155 kineskih državljana koji se bore na strani Rusije.

Zelenski je rekao novinarima u Kijevu da Rusija regrutuje kineske državljane putem društvenih mreža i da su "kineski zvaničnici toga svesni“.

Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova rekao je ranije da Peking proverava situaciju sa Ukrajinom, dodajući da je njena vlada uvek zahtevala od svojih građana da izbegavaju područja oružanog sukoba i "posebno da izbegavaju učešće u vojnim operacijama bilo koje strane“.

Zelenski: Rusija započela prolećnu ofanzivu na severoistoku Ukrajine

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija započela novu prolećnu ofanzivu, pokušavajući da probije ukrajinsku odbranu na području Harkova i Sumske oblasti, dok se istovremeno nastavlja pritisak na istoku zemlje.

- Danas je više od 67.000 ruskih vojnika stacionirano u pravcu Kurska. Završili su premeštanje snaga za napad na Sumski pravac - rekao je Zelenski, upozoravajući da se ofanziva iz Belgorodske oblasti već odvija, uz svakodnevne pokušaje prodora, preneo je "Kijev independent".

Prema rečima Zelenskog, ukrajinske oružane snage do sada su uspele da osujete ruski napredak prema Harkovskoj i Sumskoj oblasti, iako Rusija i dalje trpi velike gubitke.

Zelenski je naglasio da Rusija nije promenila svoje ciljeve - zauzimanje teritorija u oblastima Sumi, Harkov i Zaporožje, kao i pristup granicama Donjecke i Luganske oblasti, što, kako kaže, ostaje deo izvornog plana Moskve od početka rata.

Predsednik Ukrajine je podsetio da je Rusija ostvarila najveće taktičke dobitke u novembru 2024. godine, ali da su potom usledili veliki gubici i usporavanje ofanzive.

- Putin kupuje vreme i priprema prolećnu ofanzivu. Vidimo sve znake tih priprema - rekao je Zelenski.

Vrhovni komandant ukrajinske vojske Aleksandr Sirski potvrdio je da je prolećna ofanziva već počela.

Snage protivvazdušne odbrane uništile 42 ukrajinska drona tokom noći

Oružane snage su oborile 42 ukrajinske bespilotne letelice u sedam ruskih regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

13 bespilotnih letelica - Brjanska oblast

12 dronova - u regionu Kaluge

sedam - ​​u regionu Kursk

po četiri u Belgorodskoj oblasti i na Krimu

po jedan u Orlovskoj i Moskovskoj oblasti.

- U periodu od 20.15 časova po moskovskom vremenu 9. aprila do 06.00 časova po moskovskom vremenu 10. aprila, dežurni sistemi PVO uništili su 42 ukrajinske bespilotne letelice tipa aviona - saopštilo je Ministarstvo.

Istovremeno, iznad Kurske oblasti je ujutru oboreno još šest bespilotnih letelica.