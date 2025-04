SVI DETALJI O SVENARODNOM SKUPU Brnabić: Građani će moći da ostave pismo lično za Vučića

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić obratila se za televiziju Pink gde je govorila o detaljnom progamu Svenarodnog skupa.

Aleksandar Vučić i Ana Brnabić, Foto Tanjug

Brnabić je na samom početku istakla da su postavljene tri bine u centru Beograda.

- Imamo tri bine, ovo će biti centralna bina ispred Narodne skupštine i ona se privodi kraju. Jedna bina će biti na Trgu Nikole Pašića i jedna ispred crkve Svetog Marka. Imaćemo program samo na ovoj centralnoj bini.

Ona je pozvala građane da se okupe u velikom broju od 17 časova ne bi li se završio kraj terora kojima smo, kako ističe, svedoci već nekoliko meseci.

- Program će biti na ovoj centralnoj bini, ostale će samo pratiti ovaj program. Krenuće simbolino i defileom zastava. Biće 162 zastave, naravno i naša državna zastava, kao i 161 zastava lokalnih samouprava uključujući i sa KiM i nosiće je omladinici.

Brnabić je podsetila da će sutra Srbi sa KiM biti dočekani u Beogradu i da se za njih sprema posebno iznenađenje.

- Predsednik Vučić će razviti najveću zastavu u istoriji Srbije zajedno sa građanima i tako ćemo dočekati Srbe sa KiM. Takođe i sutra ćemo dočekati i studente koji žele da uče, a koji su krenuli peške iz Novog Sada ka Beogradu.

Ona se potom zahvalila poljoprivrednicima i rudarima. Ističe da će poseban trenutak biti kada se spoji centralna bina sa Pionirskim parkom i kada se oda počast aplauzom studentima koji žele da uče.

- To je postao brend pristojne Srbije jer smo mi svi Ćaci. Svi smo im beskrajno dužni. Njima će biti sutra 38 dan kako su u Pionirskom parku gde uče spavaju, druže se i po snegu i po kiši.

- U subotu će predsednik Vučić izneti zahteve od većinske, pristojne, normalne Srbije da vidimo kako ćemo doći do pravde nakon 5 meseci maltretiranja, kako će postupati tužilaštvo, kako ćemo se zapravo vratiti sebi i to će biti ti zahtevi i nećemo odustati, Mnogo toga smo pretrpeli, samo da krenemo od nasilja u Nišu za koje niko nije odgovarao. To ne može tako da prođe. Insistiraćemo na tome kako bismo gradili stabilnu Srbiju. Na trećoj bini, ispred Crkve Svetog Marka biće porodična bina i tamo će biti program od 13 časova za decu. Ovo je skup zajedništva i biće jedna atmosfera koja će obeležiti da je kraj terora - rekla je Ana Brnabić.

- Na narodnoj bini biće kulturno umetnička društva, biće tu i turističke organizacije, a jako mi je bitno da kažem, imaćemo dopisnu kartu, tačnije nekoliko štandova gde će ljudi iz Srbije moći da ostave pisma za Aleksandra Vučića i da mu se obrate, da mu ukažu na probleme, a poznavajući ga, on će sve to pročitati kako bismo razumeli kako da se menjamo da radimo za našu Srbiju - zaključila je Brnabić.

Ono što mi je posebno važno, evo da pokažem građanima, znam da će ih to posebno zanimati i to je unikatna stvar koju radimo po prvi put na ovakvim skupovima, a to je ovo, to je dopisna karta za Aleksandra Vučića, predsednika Republike Srbije.