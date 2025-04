DOGOVORIĆU SE SA SIJEM! Tramp optimističan, dok svet strahuje od posledica razbuktavanja trgovinskog rata između SAD i Kine

GLOBALNI trgovinski rat stavljen je "na pauzu" posle odluke američkog predsednika Donalda Trampa da na 90 dana stopira primenu novih tarifa za više od 70 zemalja.

Foto: EPA

Lider republikanaca, međutim, jedino nije poštedeo najvećeg ekonomskog rivala, Kinu, nametnuvši joj carine od pozamašnih 125 odsto, nauštrb njenih 84. Iako su lideri širom sveta nakratko odahnuli zbog privremenog ukidanja nameta, produbljivanje carinskog sukoba između Vašingotna i Pekinga bi se svakako negativno odrazilo na ostatak sveta.

Predsednik SAD, međutim, veruje da njegov kineski kolega Si Đinping neće dozvoliti eskalaciju trgovinskog rata između dve zemlje.

- Ne mislim da bi on dozvolio da se to dogodi. SAD su daleko moćnije nego što ljudi to shvataju. Imamo oružje za koje niko nema pojma šta je i ono je najmoćnije na svetu - poručio je Tramp.

Napomenuo je, ipak, da nije zabrinut zbog pogoršanja ekonomskog sukoba sa Kinom, opisavši Sija kao "jednog od nekoliko veoma pametnih ljudi na svetu".

Peking je, u međuvremenu, posle povećanja carina na uvoz robe iz SAD, uveo dodatne restrikcije za više od deset američkih firmi, uključujući zabrane ulaska za njihove rukovodioce, kao i ograničenja ulaganja na kineskom tržištu. Osim toga, podnela je novu žalbu Svetskoj trgovinskoj organizaciji, optuživši administraciju SAD za "jednostrano nasilništvo".

Portparol kineskog ministrstva trgovine Lin Ćijang je poručio da je Peking spreman da pregovara sa SAD.

- Vrata za razgovore su otvorena, ali dijalog se mora voditi na osnovu međusobnog poštovanja i jednakosti. Ako SAD izaberu konfrontaciju, Kina će odgovoriti istom merom. Pritisci, pretnje i ucene nisu pravi načini za suočavanje sa Kinom - kazao je on.

EU je, u međuvremenu, objavila da će suspendovati na 90 dana primenu svojih kontramera protiv SAD.

- Želimo da damo šansu pregovorima. Ako pregovori ne budu zadovoljavajući, kontramere EU će stupiti na snagu. Sve opcije su na stolu - istakla je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen na "Iksu".

Države članice EU podržale su prethodno predlog EK o uvođenju trgovinskih kontramera do 25 odsto na američku robu, kao odgovor na Trampove carine na čelik i aluminijum, koje su stupile na snagu prošlog meseca.

Beset: Ne pucajte sebi u nogu! MINISTAR finansija SAD Skot Besent izjavio je da očekuje postizanje trgovinskih sporazuma sa američkim saveznicima, koji bi stvorili temelje za kolektivni pristup prema Pekingu u rešavanju, "neuravnoteženog trgovinskog sistema Kine". "Na kraju dana verovatno ćemo da postignemo sporazum sa našim saveznicima. Oni su bili dobri vojni, ali ne i savršeni ekonomski saveznici", rekao je Besent. On je, istovremeno, upozorio EU da ne pokušava da se okrene Kini umesto SAD. "To bi bilo kao da sebi pucate u nogu", rekao je on.

U iščekivanju kako će se na dalje odvijati ekonomske razmirice između SAD i Kine, svet strahuje od posledica koje će pojedinačne zemlje osetiti ukoliko na snazi ostanu visoke carine. S obzirom na to da Kina izvozi znatno nego što uvozi zbog masovne proizvodnje, procenjuje se da bi njena roba, umesto u SAD, bila rasuta po drugim zemljama, što bi na kraju ponovo dovelo do urušavanja tih ekonomija. Iako bi to moglo biti od koristi za neke potrošače, istovremeno, bi moglo da potkopa proizvođače u zemljama i da im ugrozi radna mesta i plate.

Kina je decenijama važila za svetsku fabriku, u kojoj automatizovani i visokotehnološki lanci proizvode sve, od predmeta za domaćinstvo i obuće do elektronike, sirovina za građevinarstvo, uređaje i solarne panele. Te fabrike su zadovoljile potražnju američkih i globalnih potrošača za pristupačnom robom, ali su podstakle ogroman trgovinski deficit, ali i osećaj među nekim Amerikancima, uključujući Trampa, da je globalizacija "ukrala" američku proizvodnju i radna mesta, navodi Si-En-En u svojoj analizi.

Stručnjaci procenjuju da bi Trampovo povećanje carina od 125 odsto moglo da smanji kineski izvoz u SAD za više od polovine u narednim godinama. Osim toga, mnogi proizvodi iz Kine neće moći tako brzo da se zamene, što će povećati cene u SAD.

- Obim tarifa mogao bi da dovede da milioni ljudi postanu nezaposleni i do talasa bankrota širom Kine. U međuvremenu, američki izvoz u Kinu mogao bi da se približi nuli - ocenio je Viktor Ši, direktor Kineskog centra 21. veka Univerziteta Kalifornije u San Dijegu.

Razbuktavanje sukoba između Vašingtona i Pekinga bi naškodio drugim zemljama u vidu sporijeg globalnog rasta, gde bi nastradale i investicije širom sveta.

Smanjuju filmove KINESKA filmska uprava je juče najavila da će smanjiti broj američkih filmova koji se prikazuju u toj zemlji zbog američkih carina. "Tarife će neizbežno smanjiti privlačnost američkih filmova kod kineske publike. "Pratićemo pravila tržišta, poštovati izbor publike i na odgovarajući način smanjiti broj uvoza američkih filmova. Uvek smo se pridržavali visokog nivoa otvaranja prema spoljnom svetu i predstavićemo još odličnih filmova iz sveta kako bismo zadovoljili potražnju tržišta", navodi se u saopštenju uprave.