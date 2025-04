KIFOZA I SKOLIOZA NAJVEĆI PROBLEM Savet stručnjaka: Kada se redovno i pravilno vežba, leđa ne bole

KADA god se govori o deformitetima kičmenog stuba prvo se pomisli na decu.

Međutim, podjednako često i odrasli pate od krive kičme i lošeg držanja, ali za razliku od dece oni ne mogu trajno da koriguju ovaj poremećaj. Ali, pravilno izvođenje namenskih vežbi i rekreativno bavljenje sportom značajno može da im poboljša kvalitet života.

U intervjuu za "Novosti" asistent dr Milan Mirković iz Instituta za ortopedske bolesti "Banjica" kaže da su mnogi pacijenti u dilemi kojim aktivnostima da se bave kako bi ublažili posledice krive kičme ili lošeg držanja:

- Zaključak je tu vrlo jednostavan. Nema lošeg sporta i loših vežbi ako se rade pravilno. A, nema ni zdravih i dobrih kičmi ako dugo trpe loše vežbanje ili rad u neadekvatnim uslovima sa neadekvatnim opterećenjima.

o Šta je najčešći uzrok deformiteta kičme kod odraslih?

- Oni nastaju na različitim terenima. Nekada su posledica deformiteta u detinjstvu koji nisu adekvatno lečeni, nekada su posledica iskrivljenja usled starenja kičme... Sve u svemu, kod odraslih vežbe i aktivnost ne mogu korigovati deformitet, ali adekvatne vežbe mogu delovati bolje od bilo kog analgetika.

o Da li treba vežbati ako postoji bol u leđima?

- Nikako ne bi trebalo da se vežba pod bolom, jer razlozi bola u leđima neretko nisu posledica deformiteta kičme. Bol u leđima može da potiče od ligamenata, mišića, pršljenova, diskusa, nervnih korenova. Osim toga, bol u leđima može da bude i posledica mehaničkog pritiska, ali i reakcije organizma na različita oboljenja. Iako je najčešće rezultat anatomskih promena na strukturama koje se nalaze u bolnoj regiji (degenerativne promene zglobova), ne sme se zaboraviti da bol u leđima može da bude posledica sistemskih oboljenja poput dijabetesa, ili da je isprovociran oboljenjem na nekom drugom mestu, a ne na mestu samog bola, nego se "reflektuje" u leđima.

o Šta ako se ne utvrdi uzrok bola?

- U kliničkoj praksi, kada ne možemo da utvrdimo razlog bola, kažemo da je reč o nespecifičnom bolu. U svakom slučaju, pacijent treba da se javi lekaru kako bi se otkrio uzrok bola, a potom primenila odgovarajuća i ciljana terapija. Jer, jedino prava terapija daje poboljšanje, vrlo često i izlečenje.

o Koji su najčešći deformiteti kičme kod odraslih?

- Isto kao i kod dece, to su kifoza i skolioza koje postaju teže sa starenjem. Procenjuje se da dva do tri odsto dece ima neki deformitet, a nažalost vrlo često to budu značajni deformiteti koji zahtevaju kompleksno lečenje, nekada i hirurško. Ukoliko se ne leče na vreme ti deformiteti postaju sve teži u odraslom dobu.

Vrat je najosteljiviji o ZAŠTO veliki broj ljudi pati od bolova u vratu? - To je zato što je vratni deo kičme vrlo opterećen, a istovremeno i vrlo pokretan deo kičmenog stuba. Dakle, ovaj deo kičmenog stuba konstantno radi pod velikim opterećenjem. Anatomske strukture se zamaraju, potom troše i na kraju menjaju zbog čega ne mogu da obavljaju svoju funkciju. To kod pacijenata dovodi do bolova, trnjenja u rukama i osećaja napetosti. Iako su ovi problemi najčešće posledica anatomskih promena na samim strukturama koje se nalaze u vratnoj regiji, nikako ne smemo da zaboravimo da bol može da bude i posledica sistemsih oboljenja.

o Šta može da se uradi da do deformiteta ne dođe?

- Većina dece koju sa sistematskih pregleda pošalju kod spinalnog hirurga na pregled u stvari i nema deformitet. To najčešće bude "samo" loše držanje. Međutim, ne smemo zaboraviti da loše držanje kada traje dugo može da pređe u deformitet koji posle zahteva daleko kompleksnije lečenje.

o Dakle, i loše držanje je problem?

- Naravno. I ono mora da se koriguje. Pogotovu kod dece to je vrlo moguće, ali zahteva aktivaciju. Deca moraju da imaju fizičku aktivnost. Pri tome, svaki sport gde se mišići kičmenog stuba aktiviraju, a pogotovo istežu je dobar sport za dete. Roditelji nas često pitaju da li je dobro plivanje, košarka, odbojka... U principu nema lošeg sporta za dete, ukoliko je pod kontrolom stručnjaka, a napori se usklađuju sa mogućnostima deteta. Sa druge strane svaka preteranost i ekstremni napor nisu dobri za kičmeni stub, pogotovu kada je reč o sportovima gde se radi sa značajnim težinama iznad nivoa glave. Takvi pokreti, zatim podizanja isključivo snagom kičmenih mišića i dugotrajan boravak u nekom prinudnom položaju pomažu da se deformiteti, ali i druga oboljenja kičme razvijaju.