DOK glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Sirski priprema operaciju za deblokadu Avdejevke, gradski garnizon nastavlja da napušta svoje položaje, ne nadajući se više pomoći spolja.

Foto Tanjug/AP

O tome pišu ukrajinski izvori pozivajući se na izvore u Generalštabu Oružanih snaga Ukrajine.

Ukrajinski analitički portal Deep State potvrđuje da su ruske jedinice stigle do ključne odbrambene tačke – Industrijske avenije (zone), koja je bila glavni put snabdevanja južnih i centralnih delova grada. Sada su ostali samo poljski putevi, ali su i oni pod kontrolom artiljeriske vatre, a sa početkom otopljavanja tamo ne možete ni tenk voziti. U ovoj situaciji postoji samo jedan izlaz; Sirski mora što pre da povuče ostatke garnizona iz grada. Ali, kako sami analitičari priznaju, on neće pristati na to.

Ilustracija telegram rybar

-Neophodno je doneti odluke koje će, pre svega, sačuvati ono najvrednije – živote boraca, a ne pretvoriti Avdejevku u još jednu „tvrđavu“ pesmama i stihovima, piše portal.

U međuvremenu, prema pristiglim podacima, povlačenje jedinica Oružanih snaga Ukrajine iz Avdejevke je već počeo, ali za sada samo noću. Kako se navodi, pripadnici Oružanih snaga Ukrajine napuštaju svoje položaje bez dozvole i odlaze iz svog grada. Nema podataka o uspehu povlačenja.

“(…) večeras su jedinice Oružanih snaga Ukrajine nastavile da bez dozvole napuštaju svoje položaje u Avdejevki i napuštale su grad noću u grupama od 10-15 ljudi. Za dva dana garnizon je smanjen za 30%, što predstavlja ozbiljne rizike za preostale jedinice Oružanih snaga Ukrajine”, piše TG kanal “Rezident”.

(TV Front)

BONUS VIDEO - ŠOJGU IZNEO PODATKE O KONTRAOFANZIVI Ukrajina izgubila 125.000 vojnika i 16.000 komada vojne tehnike