PROCUREO INTERNI DOKUMENT IZ TISE: Peter Mađar i njegov tim se spremaju za „ulične akcije, nasilne proteste i okupaciju javnih zgrada“

U BUDIMPEŠTI su planirani nasilni protesti, po uzoru na Majdan u Kijevu.

Foto: Istvan Balogh / Alamy / Profimedia

Balaž Čerča, bivši političar iz Tise, podelio je na svojoj stranici na društvenim mrežama fotografiju dokumenta pod nazivom „Akcioni plan za izborni dan“, koju su mu jutros poslali njegovi interni izvori.

Suština dokumenta na engleskom jeziku je da Peter Mađar ne bi trebalo da čeka konačne rezultate i da se što pre proglasi pobednikom kako bi dobio priznanje Evropske komisije i nemačke vlade. Takođe bi trebalo rano da objavi da Fides namešta izbore.

Možete pročitati ceo tekst dokumenta – preveden na mađarski – u nastavku; vredi ga pročitati, jer svaka rečenica postaje sve oštrija i oštrija:

„Akcioni plan za dan izbora“

Prema poslednjim anketama javnog mnjenja, u Mađarskoj se očekuje tesan rezultat izbora. Tisa stranka mora se pripremiti za sve eventualnosti. Potrebno je unapred postaviti temelje za (1) mit o snažnoj javnoj podršci stranke i (2) odlučnost protivnika da učini bilo šta, tj. nameru da prevari. Dokazi o prevari od strane Fides vlade moraju biti predstavljeni na dan izbora. Najbolji svedoci su oni koji nisu direktno povezani sa strankom. Možda bi vredelo potražiti ih (čak i ponuditi finansijske nagrade onima koji prijave prevaru ili priznaju da su umešani). Brojači glasova moraju prijaviti prevaru tokom dana. Rukovodstvo stranke mora pozvati izbornu komisiju da istraži i, ako je potrebno, suspenduje izbore. Izborna prevara mora biti prijavljena čak i pre zatvaranja biračkih mesta, nakon čega sledi govor na masovnom skupu. Kontrola izbora je ključna. Potreban je efikasan i brz odgovor na dan izbora. Najvažniji cilj je sticanje kontrole nad centrima moći, simboličkim prostorima i javnim mnjenjem.

Primer za to je rana Trampova deklaracija o pobedi 2020. godine. Učinio je to pre nego što je javnost znala da će na kraju izgubiti trku. To je kasnije postalo osnova za njegovu tvrdnju da su glasovi koji su kasnije prebrojani rezultat izborne prevare. U Mađarskoj bi ovo mogla biti početna tačka za sličan niz događaja kao što se dogodilo na Majdanu u Ukrajini 2014. godine, što je rezultiralo uspešnom promenom režima. Prateći ovaj primer, pobedu treba proglasiti što je pre moguće na dan izbora – čak i pre vremena, ako je potrebno. Ako se rezultati ispostave nepovoljnim, trebalo bi pozvati unapred organizovane timove da se okupe na glavnim gradskim čvorištima i rutama javnog prevoza. Trebalo bi im reći da urade sve što je moguće u izbornoj noći kako bi promenili ishod.

Kada se gomila suoči sa policijom, ona mora biti namerno isprovocirana. Tokom demonstracija, telo za posmatranje izbora mora biti više puta pozvano da istraži navodnu prevaru - nakon što to bude odbijeno, gomila mora okružiti vladine zgrade.

Međunarodni mediji i međunarodni donatori moraju biti obavešteni o situaciji. Mora se obezbediti podrška međunarodne javnosti. Značajna pomoć se očekuje od Evropske komisije i nemačke vlade.

(Mandiner)