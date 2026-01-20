Region

TINEJDŽER STRADAO U NESREĆI KOD GRAČANICE: Maloletni suvozač hitno prebačen u bolnicu

Ana Đokić

20. 01. 2026. u 16:23

U SAOBRAĆAJNOJ nesreći koja se dogodila juče oko 12 sati na lokalnom putu, u naselju Bulakovac, grad Gračanica, poginuo je maloletnik.

ТИНЕЈЏЕР СТРАДАО У НЕСРЕЋИ КОД ГРАЧАНИЦЕ: Малолетни сувозач хитно пребачен у болницу

Foto: printskrin/Hayat Media BiH

Nesreća se desila kada je automobil marke "reno", kojim je upravljao sedamnaestogodišnjak nastanjen na području Gračanice, sleteo sa puta.

- U navedenoj saobraćajnoj nezgodi smrtno je stradao sedamnaestogodišnji vozač, čiju je smrt konstatovao dežurni lekar — mrtvozornik Doma zdravlja Gračanica, dok je maloletni šesnaestogodišnji suvozač zadobio lake telesne povrede konstatovane od strane lekara JZU UKC Tuzla — potvrđeno je iz MUP-a TK.

O događaju je obavešten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Potrebne radnje preduzeli su policijski službenici PS Gračanica i OKP PU Gračanica.

BONUS VIDEO:

Prvi snimci sa mesta zločina: Ubistvo bivšeg igrača Crvene zvezde | Detalji sa terena

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...

NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...