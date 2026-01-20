TINEJDŽER STRADAO U NESREĆI KOD GRAČANICE: Maloletni suvozač hitno prebačen u bolnicu

U SAOBRAĆAJNOJ nesreći koja se dogodila juče oko 12 sati na lokalnom putu, u naselju Bulakovac, grad Gračanica, poginuo je maloletnik.

Nesreća se desila kada je automobil marke "reno", kojim je upravljao sedamnaestogodišnjak nastanjen na području Gračanice, sleteo sa puta.

- U navedenoj saobraćajnoj nezgodi smrtno je stradao sedamnaestogodišnji vozač, čiju je smrt konstatovao dežurni lekar — mrtvozornik Doma zdravlja Gračanica, dok je maloletni šesnaestogodišnji suvozač zadobio lake telesne povrede konstatovane od strane lekara JZU UKC Tuzla — potvrđeno je iz MUP-a TK.

O događaju je obavešten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Potrebne radnje preduzeli su policijski službenici PS Gračanica i OKP PU Gračanica.

