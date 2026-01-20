TINEJDŽER STRADAO U NESREĆI KOD GRAČANICE: Maloletni suvozač hitno prebačen u bolnicu
U SAOBRAĆAJNOJ nesreći koja se dogodila juče oko 12 sati na lokalnom putu, u naselju Bulakovac, grad Gračanica, poginuo je maloletnik.
Nesreća se desila kada je automobil marke "reno", kojim je upravljao sedamnaestogodišnjak nastanjen na području Gračanice, sleteo sa puta.
- U navedenoj saobraćajnoj nezgodi smrtno je stradao sedamnaestogodišnji vozač, čiju je smrt konstatovao dežurni lekar — mrtvozornik Doma zdravlja Gračanica, dok je maloletni šesnaestogodišnji suvozač zadobio lake telesne povrede konstatovane od strane lekara JZU UKC Tuzla — potvrđeno je iz MUP-a TK.
O događaju je obavešten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Potrebne radnje preduzeli su policijski službenici PS Gračanica i OKP PU Gračanica.
BONUS VIDEO:
Prvi snimci sa mesta zločina: Ubistvo bivšeg igrača Crvene zvezde | Detalji sa terena
Preporučujemo
DEVOJČICU UDARIO AUTO KOD ŠKOLE U MIRIJEVU: Pretrčavala ulicu za vreme velikog odmora
20. 01. 2026. u 12:40
KOLIMA SE ZAKUCAO U ZGRADU: Muškarac u teškom stanju prevezen u Urgentni - Užas u Zemunu
20. 01. 2026. u 07:55
ZALETEO SE KOLIMA PA POKOSIO MLADIĆA: Udarao i druge automobile kod Trga Republike
18. 01. 2026. u 15:41
SUDARILA SE TRI AUTOBUSA I DVA AUTOMOBILA: Saobraćajna nezgoda na Banjici
17. 01. 2026. u 22:46
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)