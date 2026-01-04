UHAPŠENA AMERIKANKA NA SARAJEVSKOM AERODROMU: Pronađane skrivene nedozvoljene supstance
PRIPADNICI Jedinice Granične policije Bosne i Hercegovine zaplenili su veću količinu psihoaktivnih supstanci na ulasku u BiH na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.
Radi se o električnim cigaretama, gumenim bombonama i tabletama koje su otkrivene na drugoj liniji graničnih provera prilikom pregleda prtljaga I. A. T. (2002), državljanke Sjedinjenih Američkih Država, koja je kontrolisana na letu iz Istanbula.
Preliminarnim testiranjem utvrđeno je da svi predmeti sadrže veću količinu praškastih, tvrdih i tečnih psihoaktivnih supstanci, odnosno THC.
O događaju su obavešteni dežurni tužilac Tužilaštva BiH i sudija za prethodni postupak Suda BiH, prema čijim je nalozima osumnjičena uhapšena, a privremeno su oduzeti otkriveni predmeti.
