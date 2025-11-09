USTAŠE I NA VLASTI: Nakon nasilja nad Srbima, nove zabrane u Hrvatskoj
NAKON ustaškog nasilja nad Srbima u Splitu i Zagrebu, a sve zbog obeležavanja Dana srpske kulture, gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček zatražio je da se izložba fotografija pod nazivom "Srpkinja" u Vukovaru odloži.
Hrvatski minitar kulture Nina Obuljen Koržinek takođe trenutno ne prihvata izložbu u Vukovaru. Nije stvar u sadržaju, ističe ona, već u utisku.
Ona je rekla da se sredstva za finansiranje rada kulturnih društava nacionalnih manjina odobravaju preko Kancelarije za nacionalne manjine, a onda ona sama odlučuje koji će sadržaj organizovati.
Preporučujemo
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
09. 11. 2025. u 13:28
VJERICA RADETA O USTAŠKOJ HRVATSKOJ: Tamo je svaki Srbin meta
07. 11. 2025. u 20:00
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)