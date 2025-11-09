USTAŠE I NA VLASTI: Nakon nasilja nad Srbima, nove zabrane u Hrvatskoj

NAKON ustaškog nasilja nad Srbima u Splitu i Zagrebu, a sve zbog obeležavanja Dana srpske kulture, gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček zatražio je da se izložba fotografija pod nazivom "Srpkinja" u Vukovaru odloži.

Foto: Printskrin Kosovo onlajn

Hrvatski minitar kulture Nina Obuljen Koržinek takođe trenutno ne prihvata izložbu u Vukovaru. Nije stvar u sadržaju, ističe ona, već u utisku.

Ona je rekla da se sredstva za finansiranje rada kulturnih društava nacionalnih manjina odobravaju preko Kancelarije za nacionalne manjine, a onda ona sama odlučuje koji će sadržaj organizovati.