POČELO BROJANJE GLASOVA: Biračka mesta zatvorena u Severnoj Makedoniji

Jovana Švedić

19. 10. 2025. u 19:43

U 19 časova su zatvorena biračka mesta u Severnoj Makedoniji, a preliminarni rezultati lokalnih izbora održanih danas očekuju se u narednim satima.

AP Photo/Boris Grdanoski

Državna izborna komisija najkasnije 12 časova nakon završetka izbora treba da objavi preliminarne rezultate glasanja.

Ako u prvom krugu nijedan kandidat za gradonačelnika opštine ne dobije potrebnu većinu glasova, u drugi krug idu dva kandidata sa najviše glasova.

Drugi krug se održava u roku od 14 dana od dana završetka prvog kruga, a pobednik je kandidat koji dobije više glasova.

Odbornici se biraju u prvom krugu po proporcionalnom modelu, prema D’Hondtovoj formuli, pri čemu broj mandata zavisi od najvećih kvocijenata dobijenih raspodelom glasova po listama.

Kampanja za drugi krug počinje 20. oktobra i traje do 30. oktobra u ponoć, a glasanje je zakazano za 2. novembar.

