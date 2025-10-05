VOZAČ POGINUO NA LICU MESTA: Teška nesreća u Bosni - automobil sleteo s puta

JEDAN automobil je rano jutros sleteo s magistralnog puta Doboj-Tuzla u mestu Donja Orahovica. Vozač je poginuo na licu mesta.

Foto: printskrin/Hayat Media BiH

Vozač automobila je poginuo u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Doboj-Tuzla u mestu Donja Orahovica, kada je vozilom sleteo s kolovoza, saopšteno je iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Saobraćajna nesreća dogodila se jutros 5. oktobra oko 4:30 časova, a smrt vozača konstatovao je lekar Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica. Policija je izvršila uviđaj kojim je rukovodio dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzla.

Saobraćaj na magistralnom putu Doboj-Tuzla bio je obustavljen za vreme uviđaja i odvijao se alternativnim pravcem, a normalizovan je u 9:05 časova.

(Nezavisne)