TINEJDŽER (17) POGINUO KOD BOSANSKOG PETROVCA: Četvoro povređeno

TINEJDžER (17) poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u blizini Bosanskog Petrovca.

Foto: D. N.

Prema prvim informacijama iz policije, u nesreći je učestvovalo jedno putničko vozilo, a tom prilikom su četiri osobe zadobile povrede.

Detalji nesreće i uzrok još uvek nisu poznati, a više informacija očekuje se tokom dana.

(Informer)