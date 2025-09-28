Region

TINEJDŽER (17) POGINUO KOD BOSANSKOG PETROVCA: Četvoro povređeno

В.Н.

28. 09. 2025. u 13:20

TINEJDžER (17) poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u blizini Bosanskog Petrovca.

ТИНЕЈЏЕР (17) ПОГИНУО КОД БОСАНСКОГ ПЕТРОВЦА: Четворо повређено

Foto: D. N.

Prema prvim informacijama iz policije, u nesreći je učestvovalo jedno putničko vozilo, a tom prilikom su četiri osobe zadobile povrede.

Detalji nesreće i uzrok još uvek nisu poznati, a više informacija očekuje se tokom dana.

(Informer)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

EVROPLJANI IZVELI LUKAV TRIK: Zaharova o sankcijama Iranu
Svet

0 0

EVROPLJANI IZVELI LUKAV TRIK: Zaharova o sankcijama Iranu

POKUŠAJ Velike Britanije, Francuske i Nemačke da vrate stare sankcije Saveta bezbednosti UN protiv Irana izgleda kao prevara, a svi njihovi pravni argumenti su nevešto prikriveni, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, prenosi TASS.

28. 09. 2025. u 12:37

Politika
Tenis
Fudbal
MIHINA UDOVICA - PROVOCIRA: Koža, crna čipka i tetovaža zmije (FOTO)

MIHINA UDOVICA - PROVOCIRA: Koža, crna čipka i tetovaža zmije (FOTO)