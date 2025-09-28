TINEJDŽER (17) POGINUO KOD BOSANSKOG PETROVCA: Četvoro povređeno
TINEJDžER (17) poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u blizini Bosanskog Petrovca.
Prema prvim informacijama iz policije, u nesreći je učestvovalo jedno putničko vozilo, a tom prilikom su četiri osobe zadobile povrede.
Detalji nesreće i uzrok još uvek nisu poznati, a više informacija očekuje se tokom dana.
(Informer)
